El rearme de Libertad y Desarrollo tras masivo aterrizaje de su equipo en el gobierno de Kast

A partir del miércoles 11 de marzo, la mitad de los escritorios de la antigua casona de la esquina de las calles Alcántara y Presidente Errázuriz, en el barrio El Golf, donde están ubicadas las oficinas de Libertad y Desarrollo (LyD), quedaron vacíos.

Tal como ocurrió en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, el tradicional centro de pensamiento fundado hace más de tres décadas por Hernán Büchi, Carlos Cáceres, Cristián Larroulet y Luis Larraín se convirtió en el principal abastecedor de profesionales y técnicos para distintos ministerios y servicios de un nuevo gobierno de sensibilidad de derecha.

“Es un paso natural para mucha gente que ha trabajado y trabaja en Libertad y Desarrollo irse a trabajar a un gobierno. El debate de las políticas públicas y el nivel de aprendizaje en lo técnico y en el trabajo en el Congreso son insumos súper valiosos para el desempeño posterior en posiciones de liderazgo o en las distintas capas dentro de lo que es la administración del Estado”, resume la directora ejecutiva de LyD, Bettina Horst, quien detalla que -hasta ahora- 11 de las 22 personas que hasta ahora componían el staff del think tank (equipo ejecutivo, investigadores y comunicaciones) están desembarcando en el gobierno de José Antonio Kast.

Además de María Paz Arzola y Francisca Toledo, quienes asumirán como ministras de Educación y de Medio Ambiente, respectivamente, nueve expertos de LyD fueron convocados a integrarse al gobierno del republicano en distintas funciones. Entre ellos, la economista Ingrid Jones y el abogado Esteban Ávila, quienes se desempeñarán en el Ministerio del Trabajo, mientras que Jorge Ramírez lo hará en Presidencia.

Quién es Francisca Toledo, ministra de Medio Ambiente de Kast

En tanto, los investigadores del Programa Política y Sociedad Civil de LyD, Francisco Alcorta y Daniel Rebolledo, partieron esta semana a los ministerios de Defensa e Interior, respectivamente. Asimismo, Pilar Hazbun se desempeñará en el Ministerio de Justicia, Simón Pinto en la secretaría general de la Presidencia, Trinidad Astrain en el Ministerio de Hacienda y Natalia Farías en el Ministerio de Economía.

Sin embargo, el desembarco de los expertos de Libertad y Desarrollo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) también fue masivo. En 2010 el 59% del staff (16 de 27 personas) arribó a ese gobierno. Dentro de ese equipo que participó en la administración de Piñera I se encontraban Cristián Larroulet (ministro secretario general de la Presidencia), Rossana Costa (directora de Presupuestos), Felipe Kast (ministro de Planificación), Gonzalo Blumel (jefe de gabinete de la Segpres) y Sebastián Soto (jefe jurídico de la Segpres), entre otros profesionales del centro de pensamiento.

En el segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2021) el aterrizaje de LyD también se acercó a la mitad del staff disponible entonces. De las 25 personas que trabajaban en el centro de pensamiento de la época partieron 12 al gobierno del exmandatario. Dentro de ellas se encontraban Susana Jiménez (ministra de Energía), Cristina Torres (directora de Presupuestos) y Alejandra Candia (asesora en Hacienda y Subsecretaría de Previsión Social). Sebastián Soto, Cristián Larroulet y Gonzalo Blumel fueron nuevamente convocados para dicha administración en diferentes puestos del gabinete.

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El rearme del think tank

Pero el masivo aterrizaje de expertos de LyD pondrá un nuevo desafío al centro de pensamiento durante este año 2026. Si bien desde la tienda reconocen que durante algunos meses trabajarán con un staff más reducido, Bettina Horst se apura en aclarar que mantendrán el mismo ritmo de publicaciones especializadas mensuales y semanales (temas públicos, reseñas legislativas e informes de coyuntura económica, entre otros).

“Todo eso va a seguir igual a como lo veníamos haciendo, pero con un equipo más pequeño. Sin embargo, esperamos que en un par de meses más tengamos un equipo ya rearmándose. El reemplazo es importante tanto en el equipo legislativo como en el equipo de políticas públicas. Y eso abarca tanto la parte económica-social como también la parte política propiamente tal, más diseño institucional y todo”, afirma Bettina Horst.

Pero la economista profundiza acerca de los pasos que vienen para reconstruir el equipo. No sólo destaca la importancia de atraer nuevos talentos jóvenes a la institución, sino también dice que la gran prioridad del centro de pensamiento inmediata será el rearme de equipos.

22/12/2025 - BETTINA HORST - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

“Durante los próximos tres meses, de acá a junio, la prioridad número uno nuestra va a ser rearmar y fortalecer los equipos. No sé si serán exactamente el mismo número de personas, pero sí queremos volver a tener un equipo fuerte, consolidado, de forma tal de poder ser un aporte en el debate de las políticas públicas”, añade la directora ejecutiva de LyD.

Pese a que LyD ha estado ligado ideológicamente a sectores de centro derecha desde su nacimiento, Horst realza la importancia de la independencia de la institución a la hora de debatir sobre políticas públicas. “Si Libertad y Desarrollo con un gobierno más cercano no es capaz de levantar alertas, entonces no tiene razón de ser. Nosotros no somos una caja de resonancia de un gobierno determinado, ya sea amigo o no amigo. Nuestra mirada está puesta en qué es mejor para el país y cuáles son las reformas que nosotros creemos que el país necesita”, resalta Bettina Horst al ser consultada por los límites que pueda tener la institución a la hora de evaluar las decisiones de política pública del gobierno de José Antonio Kast.

“La importancia de Libertad de Desarrollo está en tener esa mirada independiente y más allá de los ciclos políticos, ya sea con gobiernos más cercanos o gobiernos más lejanos”, recalca la directora ejecutiva de LyD.

La economista no descarta, asimismo, que a futuro se generen espacios políticos que impliquen nuevos aterrizajes de miembros de LyD en el gobierno del líder republicano. “Es un paso natural si eso se generara”, insiste. “No se puede descartar que en distintos momentos pueda haber nuevamente gente que se vaya al gobierno, así como puede haber también gente que desde el gobierno vuelva a Libertad de Desarrollo. Eso es parte del proceso”, explica Bettina Horst, quien fue uno de los nombres que evaluó el equipo de José Antonio Kast para asumir en la clave jefatura de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda o incluso como ministra de Economía.

“Siempre he estado en políticas públicas, desde hace muchos años, y obviamente uno nunca está cerrado a enfrentar desafíos en el futuro”, responde escuetamente la economista al ser consultada por las posibilidades de arribar al nuevo gobierno en los próximos años.

El éxodo de otros centros de pensamiento al gobierno

El éxodo de integrantes de Libertad y Desarrollo al gabinete de Kast no es un fenómeno aislado en otros centros de pensamiento ligados a la centroderecha.

El Centro de Estudios Públicos (CEP) también ha aportado con un grueso contingente de expertos en diferentes ámbitos de la política pública. El aterrizaje más emblemático es el de Gabriel Ugarte, quien se desempeñaba como investigador en el think tank y llega como subsecretario de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social. La también investigadora Sarita Undurraga asumió como jefa de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía.

Gabriel Ugarte, investigador CEP Foto: Luis Sevilla

Mientras María del Pilar Quintana arriba como asesora de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Fernando Bastidas aterriza como analista del equipo de estudios de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Ambos se desempeñaban como investigadores asistentes en el CEP.

En Pivotes, hasta ahora, solo arriba al gobierno Elisa Cabezón, quien era directora de Evidencia del organismo; ahora estará a cargo de la Subsecretaría de Previsión Social.

Elisa Cabezón

María Jesús Wulf, a su vez, liderará el Ministerio de Desarrollo Social luego de desempeñarse como subdirectora de Acción Republicana, el think tank ligado al partido del Presidente Kast. De la misma tienda, el cientista político José Ignacio Palma, el “ghostwriter” del Presidente, se instalará en el segundo piso de La Moneda. A su vez, el actual encargado de estudios de Ideas Republicanas, Patricio Cuevas, aterrizará en la División Judicial del Ministerio de Justicia. Josefina Soto Larreátegui, Coordinadora Legal y Administrativa en el Ministerio de Hacienda, también arriba desde el centro de pensamiento. El nuevo gobierno también recibirá al asesor legislativo de Ideas Republicanas, Diego Pérez de Arce. Otros ejemplos del masivo aterrizaje del think tank en el gobierno son José Pablo Meier, Beatriz Hevia, Carlos Soublette y Catalina Maldonado.

Desde Horizontal, el centro de pensamiento ligado a Evópoli, llegarán al gobierno el investigador Santiago Montiel (como asesor del Ministerio de Educación) y Verónica Papic (como jefa del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior).