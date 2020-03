El trabajo en casa desencadena un salto en la demanda de chips, computadoras portátiles y redes

Con más empleados trabajando desde casa para ayudar a frenar la propagación del coronavirus, la demanda de computadoras portátiles y periféricos de red, así como componentes a lo largo de la cadena de suministro, como los chips, está aumentando a medida que las empresas se apresuran a construir oficinas virtuales.

Muchas empresas han retirado los pronósticos de ganancias, anticipando una caída en la demanda de los consumidores y la depresión económica, pero el desempeño en los minoristas de electrónica y fabricantes de chips está insinuando los beneficios del cambio en la cultura laboral.

Durante el mes pasado, los gobiernos y las empresas de todo el mundo han estado recomendando a las personas que se mantengan seguras puertas adentro. Durante aproximadamente el mismo período, Corea del Sur, sede del mayor fabricante de chips de memoria del mundo, Samsung Electronics, informó el lunes un aumento del 20% en las exportaciones de semiconductores.

Apuntando a una mayor demanda, casi uno de cada tres estadounidenses recibió la orden de quedarse en casa, mientras que Italia, donde las muertes alcanzaron las 5.476, prohibió los viajes internos. En todo el mundo, el virus similar a la gripe ha infectado a más de 300.000 personas y ha provocado casi 15.000 muertes desde que China reportó el brote en diciembre.

"Con más personas trabajando y aprendiendo desde casa durante el brote, ha habido una creciente demanda de servicios de Internet... lo que significa que los centros de datos necesitan tuberías más grandes para transportar el tráfico", dijo el analista Park Sung-soon de Cape Investment & Securities.

Un funcionario del Ministerio de Comercio de Corea del Sur señaló a Reuters que la computación en la nube ha impulsado las ventas de chips de servidor, “mientras que un aumento en el trabajo a distancia en los Estados Unidos y China también ha sido el principal impulsor de la gran demanda de servidores”.

En Japón, el fabricante de computadoras portátiles Dynabook informó una fuerte demanda que atribuyó en parte a las empresas que fomentan el teletrabajo. Rival NEC Corp dijo que ha respondido a la demanda con características compatibles con el teletrabajo, como altavoces integrados más potentes.

El minorista australiano de electrónica JB Hifi Ltd también dijo que vio una “aceleración” de la demanda en las últimas semanas por parte de los clientes comerciales y minoristas de “productos esenciales que necesitan para responder y prepararse" para el virus, como dispositivos que admiten el control remoto funcionando así como electrodomésticos.

China lidera

China es líder en demanda de chips, dijeron analistas, ya que los proveedores de servicios en la nube como Alibaba Group Holding Ltd, Tencent Holdings Ltd y Baidu Inc respondieron rápidamente a los esfuerzos del gobierno para contener el virus.

"Las empresas en la nube abrieron sus plataformas, permitiendo a los clientes nuevos y existentes utilizar más recursos de forma gratuita para ayudar a mantener las operaciones", dijo el analista Yih Khai Wong de Canalys.

"Esto sentó el precedente para las compañías de tecnología en todo el mundo que ofrecen servicios basados ​​en la nube en su respuesta para ayudar a las organizaciones afectadas por el coronavirus".

La acumulación de infraestructura en la nube de China ha ayudado a elevar los precios de los chips, con los precios spot de los chips DRAM aumentando más de un 6% desde el 20 de febrero, mostraron datos del rastreador de precios DRAMeXchange.

La semana pasada, UBS pronosticó que los precios promedio de los contratos de chips DRAM aumentarían hasta un 10% en el segundo trimestre desde el primero, liderados por un salto de más del 20% en los chips de servidor.

Dijo que espera que los chips DRAM tengan un suministro modestamente insuficiente hasta el tercer trimestre de 2021, con una demanda de clientes de servidores que aumentará un 31% tanto en 2020 como en 2021.

Disrupción de suministro

La preocupación por la interrupción del suministro también ha contribuido a un aumento de los precios.

"Ahora tienes muchos OEM e integradores de sistemas en el mercado global que tienen una intensa demanda de memoria", dijo Andrew Perlmutter, director de estrategia de ITRenew, una compañía que compra y rediseña equipos de centros de datos para reventa.

"Nadie está cerrando sus fábricas, sigue siendo la producción normal, pero la gente se preocupa especialmente por el suministro de memoria, por lo que quieren adelantarse a la producción".

Alrededor del 69% de los fabricantes de productos electrónicos han señalado posibles retrasos en los proveedores de un promedio de tres semanas, mostró una encuesta realizada el 13 de marzo por el grupo comercial de la industria IPC International.

La mitad de los encuestados esperaba que el negocio se normalizara en julio, y casi las tres cuartas partes señalaron al menos octubre.