    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    La moneda de Estados Unidos busca anotar tres jornadas consecutivas al alza.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar empieza una nueva semana manteniendo su tendencia de los últimos días, pero acelerando su alza en una jornada marcada por factores tanto externos como internos.

    Así, el dólar subía $14,45 respecto al cierre de este viernes y llegaba a un valor de $885,65 la unidad, su mayor valor desde el 20 de enero de este año ($885,95).

    De seguir así, el dólar anotaría tres jornadas consecutivas con avances. Además, el dólar viene de tres semanas seguidas con avances, donde sumó un $15,50.

    “El dólar en Chile abrió al alza en un contexto marcado por un mayor riesgo geopolítico y por señales de debilidad económica local tras la publicación del Imacec (Índice Mensual de Actividad Económica)”, comentó Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam.

    El Imacec, en doce meses, cayó un 0,1% en enero, cuando el mercado esperaba un alza entre un 1% y un 1,9%. En tanto, en lo internacional, se vive un conflicto bélico que sucede en Medio Oriente e involucra a Estados Unidos, Irán, Israel y Arabia Saudita, entre otros actores.

    Así, el alza del peso chileno se da en un contexto donde el mercado busca activos de refugio, como el dólar y el oro.

    “Este contexto ha presionado al peso chileno, aunque también han incidido las oscilaciones recientes del cobre y el débil resultado del Imacec conocido hoy, que se ubicó en terreno contractivo y por debajo de las previsiones del mercado, profundizando la incertidumbre”, añadió Mieres de XTB Latam.

    Mientras que Rodrigo Castillo, director general de BeFX, alerta por los efectos en el tipo de cambio si el conflicto en el Medio Oriente se extiende. “Por el momento, los $880 pasan a ser el siguiente nivel a romper, y de continuar el conflicto, perfectamente podría darse el caso de que se rompa y volvamos a niveles de los $890, e incluso los $900.

