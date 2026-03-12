SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El dólar se dispara por sobre los $900 por efecto de nuevos temores en el Medio Oriente

    La moneda de Estados Unidos en Chile busca anotar dos jornadas consecutivas al alza.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar en Chile el 12 de marzo de 2026 JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar comienza una nueva jornada buscando extender su tendencia al alza y buscando consolidarse sobre el soporte de los $900. La moneda de Estados Unidos avanza en medio de renovadas tensiones por el conflicto en el Medio Oriente, principalmente por los temores a que la cadena de suministro de petróleo se vea interrumpida o cerrada en el largo plazo.

    Un temor que creció cuando el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, anunció el cierre del Estrecho de Ormuz como una “herramienta para presionar al enemigo”. Además, Jamenei apuntó a atacar todas las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

    Así, el dólar subía $15,80 respecto al cierre del miércoles y llegó a un valor de $912,55 la unidad, su mayor valor desde el 5 de marzo de este año ($912,65). De seguir así, la divisa anotaría dos jornadas consecutivas de avance.

    El dólar marcó un máximo de $913,15 y luego moderó en algo su avance.

    Desde que Estados Unidos bombardeó Irán este año y el conflicto en el Medio Oriente avanzó, el dólar ha avanzado más de $40.

    “El avance del petróleo ha reavivado los temores inflacionarios, lo que a su vez ha reducido las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Actualmente, el mercado descuenta solo una baja de 25 puntos base durante este año, posiblemente en septiembre, lo que fortalece al dólar frente a otras monedas”, comentó Felipe Sepúlveda, el analista jefe de Admirals Latinoamérica.

    Ante este contexto, el índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes del mundo, subía 0,39% a 99,59 puntos.

    Los temores se concentran en el estrecho de Ormuz, donde circula un poco más del 20% del petróleo del mundo. Pese al anuncio de la liberación de reservas de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y Estados Unidos, el mercado se preocupa de que dicha ruta en el Medio Oriente vuelva a la normalidad.

    En concreto, las tensiones se vieron respaldadas en el ataque a tres buques petroleros en la zona del estrecho de Ormuz y luego con el anuncio del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei.

    Más sobre:MonedasDólar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática

    Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector

    El juicio de los expertos al decreto del gobierno de Kast para acelerar los permisos ambientales

    Aumento de tensiones en Medio Oriente vuelve a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago se acopla a la tendencia

    Informe de LyD: si gobierno de Boric cumplía metas fiscales, deuda pública sería hoy 5 puntos más baja

    Lo más leído

    1.
    Gobierno dice que va a “corregir” las 40 horas, “revisar” sala cuna y confirma proyecto de impuesto corporativo para abril

    Gobierno dice que va a “corregir” las 40 horas, “revisar” sala cuna y confirma proyecto de impuesto corporativo para abril

    2.
    Bloomberg asegura que Kast firmará este jueves “amplios acuerdos con Estados Unidos” por “minerales críticos” y seguridad

    Bloomberg asegura que Kast firmará este jueves “amplios acuerdos con Estados Unidos” por “minerales críticos” y seguridad

    3.
    Francisco Pérez Mackenna vende acciones en sociedades chilenas y desecha fideicomiso ciego

    Francisco Pérez Mackenna vende acciones en sociedades chilenas y desecha fideicomiso ciego

    4.
    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    5.
    Ministro de Trabajo dice que se pueden “revisar ciertos aspectos” de las 40 horas, pero ex DT anticipan poco espacio para cambios vía dictamen

    Ministro de Trabajo dice que se pueden “revisar ciertos aspectos” de las 40 horas, pero ex DT anticipan poco espacio para cambios vía dictamen

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Emiten aviso de marejadas hasta el sábado: estos son los sectores afectados y horarios de mayor oleaje

    Emiten aviso de marejadas hasta el sábado: estos son los sectores afectados y horarios de mayor oleaje

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática
    Chile

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática

    Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector
    Negocios

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector

    El juicio de los expertos al decreto del gobierno de Kast para acelerar los permisos ambientales

    Aumento de tensiones en Medio Oriente vuelve a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago se acopla a la tendencia

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?
    Tendencias

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    Casi 14 millones de dólares: Chiqui Tapia y la AFA declaran ante la justicia argentina por presuntos delitos tributarios
    El Deportivo

    Casi 14 millones de dólares: Chiqui Tapia y la AFA declaran ante la justicia argentina por presuntos delitos tributarios

    El feroz reto de Enzo Fernández al arquero del Chelsea por sus errores ante el PSG en la Champions League

    Se pierde los amistosos de la Roja: los detalles de la nueva lesión de Marcelino Núñez en el Ipswich Town

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura
    Cultura y entretención

    Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    Estados Unidos admite que la Armada no está lista para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz
    Mundo

    Estados Unidos admite que la Armada no está lista para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz

    Líder supremo de Irán llama a mantener cierre del estrecho de Ormuz para “presionar al enemigo”

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres