El dólar se dispara por sobre los $900 por efecto de nuevos temores en el Medio Oriente

El valor del dólar en Chile el 12 de marzo de 2026

El dólar comienza una nueva jornada buscando extender su tendencia al alza y buscando consolidarse sobre el soporte de los $900. La moneda de Estados Unidos avanza en medio de renovadas tensiones por el conflicto en el Medio Oriente, principalmente por los temores a que la cadena de suministro de petróleo se vea interrumpida o cerrada en el largo plazo.

Un temor que creció cuando el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, anunció el cierre del Estrecho de Ormuz como una “herramienta para presionar al enemigo”. Además, Jamenei apuntó a atacar todas las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

Así, el dólar subía $15,80 respecto al cierre del miércoles y llegó a un valor de $912,55 la unidad, su mayor valor desde el 5 de marzo de este año ($912,65). De seguir así, la divisa anotaría dos jornadas consecutivas de avance.

El dólar marcó un máximo de $913,15 y luego moderó en algo su avance.

Desde que Estados Unidos bombardeó Irán este año y el conflicto en el Medio Oriente avanzó, el dólar ha avanzado más de $40.

“El avance del petróleo ha reavivado los temores inflacionarios, lo que a su vez ha reducido las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Actualmente, el mercado descuenta solo una baja de 25 puntos base durante este año, posiblemente en septiembre, lo que fortalece al dólar frente a otras monedas”, comentó Felipe Sepúlveda, el analista jefe de Admirals Latinoamérica.

Ante este contexto, el índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes del mundo, subía 0,39% a 99,59 puntos.

Los temores se concentran en el estrecho de Ormuz, donde circula un poco más del 20% del petróleo del mundo. Pese al anuncio de la liberación de reservas de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y Estados Unidos, el mercado se preocupa de que dicha ruta en el Medio Oriente vuelva a la normalidad.

En concreto, las tensiones se vieron respaldadas en el ataque a tres buques petroleros en la zona del estrecho de Ormuz y luego con el anuncio del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei.