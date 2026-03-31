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    Electrolux Group anuncia el cierre de su fábrica de electrodomésticos en Maipú

    El 30% de lo que comercializaba la firma dueña de las marcas Femsa, Somela y Mademsa en Chile era de producción nacional y 400 personas trabajan en la planta en Maipú.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Fachada de fábrica de Electrolux en Chile. Fuente: Google Maps.

    La planta en Maipú de Electrolux Group cerrará este 30 de abril y la firma pasará a abastecerse en un 100% de productos importados.

    A la fecha, la firma de electrodomésticos se dotaba en un 70% desde el extranjero y el 30% restante era vía la operación nacional, según explicaron.

    “Durante los últimos años, la compañía impulsó diversos procesos de reingeniería y mejoras de eficiencia para mantener la producción local. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, las condiciones del mercado son sumamente competitivas”, dijo la firma en un comunicado.

    Desde su casa matriz también informaron que “la decisión se produce tras una revisión de la competitividad de costos de la fábrica de Santiago”.

    En su comunicado, la multinacional sueca dedicada a los electrodomésticos comentó que 400 perderán sus trabajos.

    “Electrolux Group reconoce y valora el compromiso de quienes han sido parte de su operación productiva en estos años y lamenta el impacto que esta medida tendrá en los 400 colaboradores asociados a esta actividad productiva que concluirá el 30 de abril”, comentó.

    En esa línea, sobre el proceso de cierre, la firma comentó que “ha dispuesto para ellos un plan especial de apoyo que contempla condiciones mejoradas de salida, junto con programas de acompañamiento para la transición laboral, el emprendimiento y apoyo psicológico”.

    “La compañía enfatizó que mantendrá su presencia comercial, logística y de servicios en Chile, asegurando la disponibilidad de productos y el cumplimiento de sus compromisos con clientes, proveedores y socios estratégicos”, dijo la firma propietaria de las marcas Somela, Mademsa y Femsa.

    Sobre los impactos en su operación, la matriz comentó que “se registrará un cargo por reestructuración de aproximadamente $45 mil millones de pesos chilenos (equivalente a 0,5 mil millones de cronoas suecas (SEK)), de los cuales $18 mil millones (equivalente a 0,2 mil millones de SEK) corresponden a efectivo, como una partida no recurrente negativa que afectará a los resultados operativos de la región Latinoamérica en el primer trimestre de 2026″.

    Electrolux y Chile

    En 2011, la sueca compró cerca del 100% de las acciones de la Compañía Tecno Industrial SA (CTI), firma que tenía como controlador a Sigdo Koppers.

    Luego, en 2019, la firma anunció el cierre de su producción de línea de refrigeradores en Chile, concentrándose en la fabricación de las líneas de lavado y cocina, según informó en ese momento.

    A nivel global, Electrolux opera en 120 mercados.

    Más sobre:EmpresasElectrolux

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