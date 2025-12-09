Elías de la Cruz, de Contempora: “La siniestralidad en transporte de mercadería ha aumentado fuerte por el robo de contenedores”

Mientras las primas de la industria de compañías de seguros generales a septiembre ha caído un 3,6% interanual, en Contempora Compañía de Seguros Generales, la empresa de propiedad de Gonzalo Martino y Jesus Diez, el crecimiento ha sido de un 32%.

Es que la empresa está en plena etapa de crecimiento, con un plan estratégico que fijaron en 2023 (cuando tenían cerca de 1,2 millones de UF en primas), con el que esperan pasar de ser una compañía pequeña, a una mediana al 2027, que genere primas cercanas a 2,5 millones de UF, duplicando su tamaño en cuatro años.

Con este foco en mente, el gerente general de Contempora, Elías de la Cruz, comenta que “la diversificación es importante para nosotros, para poder manejar los ciclos. Y dos, el tema de las eficiencias y lograr mayores economías de escala, para poder tener obviamente una compañía rentable, eso es súper importante, para nosotros el crecimiento no es crecer por crecer, sino que tiene que ser acompañado con rentabilidad”.

Pablo Vásquez R.

¿Si cumplen la meta, pasarían de ser una compañía de seguros relativamente pequeña, a una compañía mediana en 2027?

Así es, el objetivo es llegar a cerca de 3 millones de UF entre el año 2027 y 2028, son aproximadamente US$120 millones, y ahí más o menos seríamos una compañía mediana.

El objetivo después es seguir creciendo, pero la idea sí es posicionarnos dentro de ese segmento de empresas, en donde le puedes entregar una mayor variedad de productos a los asegurados, nosotros ya vamos a tener ocho ramos, incluyéndose cesantía, con el que partiremos el próximo año; esto también genera economías de escala que permiten tener mayores eficiencias.

¿Van a requerir aumentos de capital?

Sí, va a requerir aumentos de capital, los que ya están comprometidos por los accionistas. Este año 2025 se hizo un aumento de capital por $1.200 millones, el próximo año está estimado que se va a hacer otro aumento de capital por $1.000 millones, y en 2027 y 2028 lo mismo. Son $1.000 millones por año, y eso está comprometido por los accionistas.

¿Cuál es su perspectiva para el crecimiento de la industria y su compañía en los próximos años?

Nosotros somos bienes positivos desde el punto de vista de lo que debería pasar en los próximos cuatro años. Si hay un gobierno más pro mercado, eso va a mejorar las expectativas, y debería aumentar la inversión. Eso podría también empujar ramos que, independientemente de que nosotros hemos tenido buenos crecimientos, están deprimidos.

Pablo Vásquez R.

¿Este ha sido un buen año 2025 para Contempora?

Este año ha sido súper positivo para la compañía. Nosotros hace un año nos fijamos un plan estratégico a cuatro años para poder duplicar el tamaño de la empresa y lo hemos ido cumpliendo satisfactoriamente.

El año pasado partimos en una nueva línea de negocios, que es súper competitiva, vehículos comerciales, donde este año hemos puesto más foco, donde aseguramos flotas de vehículos comerciales, vehículos pesados, camiones.

La industria de vehículos tiene el 26,5% de la prima de la industria, de la cual dos tercios son vehículos particulares y un tercio de eso es flotas. Y ahí es donde nosotros hemos puesto harto esfuerzo, porque es un segmento en donde no estábamos.

¿Eso es lo que ha impulsado su crecimiento este año?

En parte, pero también hemos crecido bastante en property. A pesar de la caída en los precios, ha habido un crecimiento bien importante en transporte, pero aquí me refiero a marine, transporte de mercadería; y en responsabilidad civil. Esos tres ramos han tenido crecimientos bien significativos junto con vehículos comerciales.

Donde hemos sido súper conservadores y todavía lo seguimos siendo y vamos a seguir así, es en garantía, por todo el tema relacionado con la construcción, que sufrió una crisis enorme en los últimos tres años, la peor crisis de la que yo he sido testigo, mucho peor que la del 2008, incluso peor probablemente que la del 1982.

La crisis de la construcción ha sido feroz, y recién se están viendo algunas cosas, porque han mejorado un poco las expectativas, pero los permisos de construcción cayeron fuertísimos, como nunca.

Entonces, nosotros estamos con un apetito de riesgo moderado en garantía porque también nos golpeó la siniestralidad de los años 2022 y 2023, pero afortunadamente la hemos ido mejorando sustancialmente, pero siendo mucho más selectivos en términos de los riesgos que estamos tomando.

¿Cuánto más quieren crecer en vehículos comerciales?

La idea nuestra es que vehículos comerciales representen aproximadamente al 2027 entre un 12% y un 15% de la prima de la compañía. Hoy día representa el 3% o 4%. La idea es que sea un ramo que nos entregue mayor diversificación.

Pablo Vásquez R.

Al principio nosotros partimos con cinco ramos, que eran property, ingeniería, responsabilidad civil y accidentes personales, y garantía. Después incorporamos transporte, que es marine, que en definitiva es transporte de mercadería terrestre, aérea o marítima. Y ahora incorporamos vehículos comerciales, y a contar del primero de enero del próximo año vamos a empezar a comercializar seguros de cesantía, que es el tercer ramo a nivel de industria que tiene más prima. Entonces, estamos apuntando a diversificación.

¿Han observado algún aumento de siniestralidad llamativo en algún ramo?

La siniestralidad en transporte de mercadería ha aumentado fuerte por el robo de contenedores, me refiero al transporte terrestre. Históricamente ha ocurrido, pero yo te diría que se ha agravado, son verdaderas mafias las que roban contenedores y se los llevan completos. Todos los meses tenemos un par de contenedores que se roban. Eso es en marine, que comprende transporte terrestre, cuando sacan el contenedor con la mercadería. El transporte terrestre está súper complejo.

¿Están viendo este robo de contenedores de manera transversal en distintas industrias o está más enfocado en alguna en particular?

Está en distintas industrias. Aquí se roban de todo. Y ahí estamos tratando de ser súper selectivos, porque la verdad es que me atrevería a decir que hay un aumento que es bastante delicado, y al final, todas las medidas de seguridad que las propias empresas... Ellos tienen que tener políticas de riesgo para que esto no les pase. Tienen GPS, tienen todo. A pesar de todos los esfuerzos que hacen las propias empresas y las medidas de seguridad que les exigen las compañías de seguro, la verdad es que el robo de contenedores actualmente es muy alto.

Y yo lo miro con alta preocupación, porque como país nos terminamos acostumbrando a esto de que se roban un par de contenedores, y no son un par de contenedores, son cientos de contenedores al año. El tema del robo, los asaltos... Es bien complejo.