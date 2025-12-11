VOTA INFORMADO por $1100
    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    La carta enviada por el representante legal en Chile de la compañía de origen francés Leroy, acusa que Casa Barros está usando su marca al haber creado el sitio web relojesleroy.cl, para vender relojes que no tienen relación con ella. “Es difícil pensar que Casa Barros hubiese desconocido que la marca Leroy correspondía a una antigua y reconocida marca", sostiene la misiva.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Una antigua empresa de relojes de lujo de origen francés, que han usado históricas figuras del ámbito político y artístico, está reclamando a la firma chilena Casa Barros que deje de usar su marca Leroy.

    Eso es lo que señala una carta que envió el pasado 21 de noviembre la directora de marcas y patentes de Alessandri Abogados, Carla Pacheco, en representación de L. Leroy S.A., al abogado socio fundador de Cooper & Cía, Rodrigo Cooper, junto con el representante legal de Casa Barros, Gonzalo Barros Beck, quien a su vez es parte de la familia dueña la empresa nacional.

    La misiva, que tiene como asunto “Posible infracción de los derechos de L. Leroy S.A.”, comienza aludiendo al origen y la relevancia de la firma extranjera: “Mi mandante es una compañía de origen francés dedicada a la fabricación y comercialización de relojes de lujo, establecida en el año 1785 en París de la mano de Basile-Charles Le Roy”.

    Agrega que “en su taller cercano al Palacio Real y con el paso de los años, la compañía se posicionó en el pináculo de la industria relojera de lujo, siendo incluso utilizada por figuras históricas como Napoleón I, la emperatriz Josefina de Beauharnais y, notablemente, por la Marina Francesa a partir de 1835. De tal modo, se trata de una marca cuya trayectoria y notoriedad a nivel global son indiscutibles”.

    Luego la carta cuenta que “tras un período de transición, la marca fue adquirida en 2004 por el grupo español Festina-Lotus y trasladó su producción a Biena, Suiza, para integrarse en el corazón de la alta relojería suiza, en un cambio estratégico que permitió a la compañía reenfocar su objetivo en la creación de relojes de alta complejidad y ediciones limitadas, que honran su legado bicentenario”.

    Sin embargo, afirman que “con preocupación, nuestra representada tomó conocimiento de que su representada” registró tres marcas para el signo Leroy en Chile, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), registradas entre 2015 y 2017.

    Adicionalmente, la misiva señala que “hemos detectado que su cliente registró también el nombre de dominio relojesleroy.cl, el que es usado en un sitio web por medio del cual, precisamente, se comercializan productos de la clase 14, tales como relojes y accesorios”.

    Es más, la carta acusa que “la marca Leroy está siendo usada en el sitio web mencionado, en la comercialización de productos que ni siquiera son de la marca”. En dicho sitio web se venden relojes de las marcas Longines, Mido, Tissot, Rado y Certina. También hay una tienda de la marca Leroy en el mall Parque Arauco -de Casa Barros-, aunque la carta no hace referencia a ello.

    Relojería Leroy en el mall Parque Arauco.

    “Dicho de otra manera, la marca de nuestro cliente está siendo reproducida, precisamente, en la comercialización de los productos para los cuales la marca es reconocida en los mercados mundiales más importantes”, sostiene.

    “Este uso podría causar confusión en el público consumidor y perjuicios en nuestro cliente, toda vez que sus marcas están siendo asociadas a productos y a servicios, que ninguna relación tienen con los suyos”, agrega.

    Además enfatiza que “esto reviste especial gravedad considerando que Casa Barros es una de las relojerías y joyerías más reconocidas de Chile y que, a la luz del tipo de relojes de lujo que comercializa con marcas tales como Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, y Longines, es difícil pensar que Casa Barros hubiese desconocido que la marca Leroy correspondía a una antigua y reconocida marca que distingue relojes de lujo, de propiedad de tercero”.

    Lo que piden

    Bajo este escenario, la carta recuerda que la ley N° 20.169, que regula la competencia desleal, castiga en su artículo 4° “el uso de signos que induzcan a error sobre la naturaleza, procedencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca”, cuestión que a su juicio “podría estar sucediendo en el caso señalado”.

    También dice que el artículo 5° del Código Chileno de Ética Publicitaria afirma que: “La publicidad no debe aprovecharse del prestigio, la imagen adquirida o el goodwill de una empresa o institución, de sus marcas, nombres, símbolos, personajes o representaciones; o de la imagen adquirida por su publicidad”.

    Asimismo, plantea que la “Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en su artículo 20 letra g) inciso 1° señala que ´No podrán registrarse como marca: g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos o servicios, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos o demanda esos servicios, en el país originario del registro’“.

    Así las cosas, indica que “consideramos que el registro de las marcas Leroy por su representada contraviene directamente el espíritu normativo de la ley en ese sentido. Nuestro representado nos ha dado instrucciones de iniciar todas las acciones legales correspondientes, para recuperar sus activos de propiedad industrial en Chile, y para cesar en cualquier uso que se pueda considerar como infractor de la normativa señalada”.

    A continuación, señala que para resolver “previa y amigablemente este conflicto”, solicitan a Casa Barros cinco cosas.

    Primero, que Casa Barros reconozca los derechos de su mandante sobre la marca Leroy. Segundo, el cese inmediato de “todo uso, publicidad y/o promoción de cualquier producto que ostente o incluya la marca Leroy indicada (...) especialmente, por medio del sitio web al cual se accede con el nombre de dominio relojesleroy.cl”.

    Tercero, “la cancelación inmediata de todas las marcas Leroy (o que la incluyan) registradas en Chile a nombre de Casa Barros SA Joyería y Relojería”.

    Cuarto, “la transferencia inmediata del nombre de dominio relojesleroy.cl a mi representada, así como de cualquier otro nombre de dominio que Casa Barros hubiese registrado y que incluya o se asemeje a la marca Leroy”.

    Quinto, “el compromiso por escrito de Casa Barros en el sentido de que esta grave situación no volverá a reiterarse”.

    Por último, indica que “en caso de no dar oportuna y satisfactoria respuesta en la forma señalada, nos sentiremos libres para proceder con las acciones instruidas por nuestro cliente, en sede ordinaria y administrativa, de las cuales se hace reserva desde ya”.

    Consultado al respecto el abogado Rodrigo Cooper, uno de los destinatarios de la carta y quien inscribrió la marca en representación de Casa Barros, prefirió no emitir comentarios.

