    Empresas del turismo ya reportan mejores cifras que la temporada alta del 2025

    El primer Barómetro de Pulso del Turismo de Fedetur apuntó que la mayoría de las firmas esperan una mejor temporada alta este 2026, pero se identificaron varias limitaciones para poder ampliar operaciones para poder absorber mejor la alta demanda.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    ANDRES PINA/ATON CHILE

    El primer Barómetro de Pulso de la Temporada Alta elaborado por la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) mostró que las firmas del sector ya están observando un mejor verano que el del año pasado. Pese a esto, el dinamismo es moderado.

    “Los resultados del barómetro muestran un escenario de dinamismo moderado y recuperación sostenida, con una evaluación mayoritariamente positiva respecto del verano anterior, aunque persisten restricciones estructurales que limitan la capacidad de expansión del sector“, dice Fedetur.

    En concreto, el sondeo fue una encuesta a las empresas socias del gremio a lo largo de todo Chile. En esta se observó que el 50% de las firmas apunta a que el desempeño de esta temporada alta ha sido mejor que el verano pasado. En tanto el 33,3% considera que está en niveles similares. Sólo un 5% reportó un desempeño inferior.

    “Los resultados del barómetro muestran que la temporada alta partió con señales positivas y una demanda que se está comportando mejor que el año pasado. De mantenerse esta tendencia, esperamos un buen desempeño durante los meses de mayor flujo, especialmente impulsado por el turismo interno y el turismo receptivo regional. El desafío ahora es aprovechar este momento para consolidar la recuperación y sentar bases que permitan crecer de manera sostenible”, señaló Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de Fedetur.

    Las expectativas del sector son, en su mayoría, optimistas. Casi el 57% de los encuestados apunta a que su desempeño comercial durante esta temporada alta será mejor que la del 2025. Por su parte, un 30% mantiene una visión moderada " reflejando confianza, aunque con cautela frente al contexto económico y operativo“, explica el gremio.

    Por otro lado, el sondeo mostró que el principal canal de reservas con las agencias de viaje tradicionales para el 48,3% de las empresas. La venta directa representa un 28,3%, mientras que las plataformas online representan un 8,3%.

    Limitaciones de la industria

    Las empresas, consultadas por la posibilidad de ampliar su operación durante el verano, varias apuntaron a que existen importante limitaciones para ello, siendo la principal los elevados costos laborales, lo cual fue mencionado por el 28,3% de las empresas.

    Otros factores limitantes mencionados fueron problemas logísticos y operativos (16,7%), y la falta de personal calificado (15%). Estos son los principales obstáculos para aumentar cupos, horarios o servicios, incluso en un contexto de alta demanda.

    Adicionalmente, apuntaron a la oferta turística informal. El 40,7% de las empresas declaró que esta desvía clientes hacia opciones más baratas, y otro 35,6% advierte que afecta negativamente la imagen de los destinos. Un 16,9% señaló que la informalidad presiona los precios a la baja, reduciendo los márgenes del negocio formal.

    El sondeo también consultó por las percepciones de seguridad para el desempeño de actividades turísticas. El 65% de los encuestados dice que el nivel de seguridad está similar al del año anterior, pero un 11,7% percibe un deterioro.

