SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Empresas: tres de cada cinco mujeres perciben avances en la participación femenina en alta dirección, pero a un ritmo lento

    Un estudio de Descifra a ejecutivas sobre puestos de liderazgo en industrias clave del país, encargado por Grant Thornton, revela que las principales barreras que frenan la inserción laboral de las mujeres son la cultura organizacional masculina y la falta de políticas de corresponsabilidad.

    Julio NahuelhualPor 
    Julio Nahuelhual
    LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO

    Con el objetivo de medir la percepción de las ejecutivas sobre la participación femenina en las industrias clave del país, e identificar las barreras que frenan el avance de las mujeres en esta área, un estudio de Descifra -una alianza entre Copesa y la empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas Artool- reveló un panorama actualizado sobre los puestos de liderazgo femeninos.

    La encuesta realizada por Descifra entre el 16 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de este año, por encargo de Grant Thornton, muestra que apenas un 18% de las líderes ejecutivas consultadas considera que la participación femenina en la alta dirección ha avanzado significativamente en el último año.

    En cambio, la gran mayoría (62%) piensa que ha avanzado lentamente, y otro porcentaje no despreciable, que incluso se ha estancado (18%). En tanto, un 2% cree que esta participación femenina ha retrocedido significativamente.

    “La incorporación de la mujer en la alta dirección es un pilar fundamental para el éxito estratégico. La diversidad y un trabajo inclusivo, más allá del género, potencia la innovación y fortalece la toma de decisiones mediante perspectivas plurales que reflejan la realidad del mercado. En Grant Thornton Chile desarrollamos el estudio Women in Business 2026 para proveer insights al empresariado chileno, que les permita definir estrategias para cerrar brechas y retener el talento crítico. Al identificar barreras como la cultura masculina predominante y la falta de corresponsabilidad, este análisis facilita que las organizaciones trasciendan el cumplimiento normativo para adoptar la inclusión como una convicción de negocio. En un entorno competitivo dinámico e incierto, integrar el liderazgo femenino es una ventaja necesaria para asegurar sostenibilidad”, afirma Carlos Muñoz Saravia, CEO & Managing Partner de Grant Thornton.

    Barreras

    La encuesta ahonda también en las principales barreras que frenan el aumento de la participación femenina en puestos de liderazgo en las compañías, hoy en Chile. Así, el estudio da cuenta de que la cultura organizacional masculina (sesgos inconscientes), con un 68%, es el principal escollo mencionado por las mujeres ejecutivas (ver infografía). Le sigue, con 58%, la falta de políticas de corresponsabilidad (cuidado de hijos/familia).

    Ya en un segundo nivel aparecen la brecha salarial y de beneficios (36%), y la poca flexibilidad laboral (35%).

    “El estudio evidencia que la percepción de las mujeres ejecutivas establece dos dimensiones que dificultan el avance de la participación femenina en la alta dirección. Una cultural, asociada a la forma como se trabaja en las empresas, y otra práctica, que tiene que ver con la falta de una estrategia e iniciativas concretas que la aceleren”, explica Miguel Zlosilo, director metodológico de Descifra.

    En relación a la percepción de las encuestadas sobre las propuestas de paridad de género lanzadas por los candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta a fines del año pasado (Jeannette Jara y José Antonio Kast), el estudio es claro. Todas las iniciativas de los candidatos presentan un alto nivel de aprobación, y al menos tres de cada cuatro ejecutivas consultadas consideran que estas medidas tendrían un efecto significativo en la paridad de género.

    “La iniciativa ‘Igual pega, igual paga’, que apunta a lo salarial, es la que genera mayor aprobación. Teletrabajo, corresponsabilidad parental y flexibilidad horaria están sobre los 80 puntos de aprobación”, precisa el estudio.

    Al ser consultadas sobre cuál o cuáles son los principales motivos que impulsan hoy las iniciativas de género en sus empresas, las encuestadas apuntan al cumplimiento de las regulaciones (50%), a la imagen de las compañías y la búsqueda de atracción de talento (38%), o al hecho de que el CEO o el directorio lo establecen como mandato (25%).

    Sobre la estrategia de equidad de género de sus organizaciones, porcentajes similares de las ejecutivas encuestadas declaran que esta no existe (31%) o que no hay una estrategia formal, sino iniciativas aisladas (30%), y entre ambas percepciones suman un 61%. Mientras, quienes indican que es parte de su estrategia general de ESG, alcanzan a 29%.

    Las iniciativas que consideran más efectivas para acelerar la paridad son modelos de trabajo híbrido o flexible garantizado (53%) y la transparencia salarial obligatoria (49%).

    En un segundo nivel aparecen iniciativas como mismos días de pre y posnatal para hombres y mujeres (35%), y cuotas de género obligatoria en directorios y gerencias (31%).

    En relación a los beneficios otorgados por sus empresas para la retención de talento femenino, que van más allá del mínimo legal, las ejecutivas encuestadas se quedaron principalmente con la flexibilidad horaria garantizada para cuidadores (43%), seguida del retorno gradual posnatal (24%) y de subsidios o facilidades para el cuidado infantil (23%).

    Finalmente,cuando se consulta por aquellos elementos que son parte de las estrategias de la empresa para la igualdad de género, en primer lugar aparece liderazgo (32%), luego salario y bonos en general (30%), seguido de capacitación (29%), reclutamiento y retención (28%), ascenso y promociones (27%) y apoyo parental (26%).

    Ficha técnica encuesta “Participación laboral femenina”

    Grupo objetivo

    Mujeres ejecutivas con cargos de subgerenta, gerenta o directora, en empresas medianas o grandes. Residentes en grandes centros urbanos de Chile y con acceso a internet.

    Instrumento

    31 preguntas cerradas y 1 abierta.

    Técnica de recolección de datos

    Encuestas online autoaplicadas.

    Tiempo de aplicación

    9 minutos promedio.

    Fecha de ejecución

    Entre el 16 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026.

    Diseño muestral

    Muestreo aleatorio, no probabilístico.

    Muestra total

    243 casos.

    En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de +/- 6,2% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.

    Más sobre:descifraencuestamujeresalta direccion

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las exportaciones de ropa usada desde Iquique que inundan el mercado argentino

    Manual para entender una década de caos político en Perú

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”

    La compleja relación de Boric con Estados Unidos

    Tasa de titulados que dejaron de pagar el CAE subió 25 puntos durante la administración Boric

    Francisco Figueroa y la fallida compra de la casa de Allende: “En el PS se entiende que hubo responsabilidades compartidas”

    Lo más leído

    1.
    Donald Trump anuncia nuevos aranceles tras derrota en la Corte Suprema de Estados Unidos

    Donald Trump anuncia nuevos aranceles tras derrota en la Corte Suprema de Estados Unidos

    2.
    Cuatro de los mayores bancos en Chile enfrentarán negociaciones con sus sindicatos este año

    Cuatro de los mayores bancos en Chile enfrentarán negociaciones con sus sindicatos este año

    3.
    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

    4.
    Anglo American se desacopla de su próximo socio Teck y aumenta sus pérdidas en 2025

    Anglo American se desacopla de su próximo socio Teck y aumenta sus pérdidas en 2025

    5.
    Corte Suprema de Estados Unidos da un golpe a la política arancelaria de Donald Trump y los anula

    Corte Suprema de Estados Unidos da un golpe a la política arancelaria de Donald Trump y los anula

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    La compleja relación de Boric con Estados Unidos
    Chile

    La compleja relación de Boric con Estados Unidos

    Tasa de titulados que dejaron de pagar el CAE subió 25 puntos durante la administración Boric

    Francisco Figueroa y la fallida compra de la casa de Allende: “En el PS se entiende que hubo responsabilidades compartidas”

    Las exportaciones de ropa usada desde Iquique que inundan el mercado argentino
    Negocios

    Las exportaciones de ropa usada desde Iquique que inundan el mercado argentino

    Empresas: tres de cada cinco mujeres perciben avances en la participación femenina en alta dirección, pero a un ritmo lento

    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres
    Tendencias

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”
    El Deportivo

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”

    Entrevista con Justo Giani: “A mí y a Palavecino nos va a llevar unos partidos acostumbrarnos al Claro Arena”

    Tomás González: “Me sentí muy bien, pero mis ahorros no me dan para pagarme todo el circuito”

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”
    Cultura y entretención

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”

    Reseña de Libros: Gabriel Salazar, Ocean Vuong y Karina Pacheco

    Chilenos frente a Viña 2026: Gloria Estefan es la mejor artista, pero Mon Laferte será el mayor éxito

    Manual para entender una década de caos político en Perú
    Mundo

    Manual para entender una década de caos político en Perú

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Tres muertos en un nuevo “ataque letal” de EE.UU. contra una supuesta narcolancha en el Pacífico

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder