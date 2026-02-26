En 2025 se pensionaron casi 160 mil adultos mayores, con un dispar comportamiento entre hombres y mujeres

El año pasado se registró un total de 159.705 nuevos pensionados de vejez, lo que constituye un alza de 0,47% con respecto al año anterior.

Este resultado evidenció un comportamiento dispar entre hombres y mujeres, por cuanto mientras las nuevas pensionadas de vejez alcanzaron a casi 87 mil, con un incremento anual de 4%, los nuevos pensionados de vejez fueron casi 73 mil, lo que implica una caída de 3,8% versus el año anterior.

Durante 2025 el mes en que se registraron más nuevos pensionados de vejez fue julio, cuando hubo 15.042 personas que se pensionaron por vejez edad o vejez anticipada.

Pero el mes que marcó el mayor incremento interanual en términos porcentuales fue junio, cuando hubo 13.085 nuevos pensionados de vejez, lo que fue un aumento de 17%respecto de igual mes del año anterior.

Todas estas cifras consideran únicamente a los pensionados de vejez, pero al ver los nuevos pensionados totales, esto es, incluyendo también a quienes se pensionaron por invalidez y sobrevivencia, se obtiene que el año pasado hubo un total de 180.903 nuevos pensionados, esto es una caída de 0,4% en relación a 2024.

Edad de jubilación

En Chile la edad de jubilación de las mujeres es a los 60 años, y a esa edad tienen una expectativa de vida hasta los 90,8 años, según las tablas de mortalidad definidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Superintendencia de Pensiones, con la colaboración de la Ocde. En el caso de los hombres, la edad de jubilación es a los 65 años, y a esa edad su expectativa de vida es hasta los 86,6 años.

Lo anterior significa que a la edad de jubilación las mujeres deben distribuir el monto que ahorraron para su pensión por casi 31 años, en tanto que los hombres por casi 22 años.

Pero si bien esa es la edad de retiro legal, lo cierto es que las mujeres en particular, se están pensionando después de eso, retrasando su jubilación. Así, según cifras que reporta la Superintendencia de Pensiones en su sitio web, las nuevas pensionadas de diciembre de 2025, en promedio, se retiraron a los 62,1 años, alcanzando por primera vez tal nivel, ya que desde 2019 siempre la edad de pensión de las mujeres había fluctuado entre los 61,4 años y 61,9 años.

El peak anterior de las mujeres también se registró el año pasado, cuando en mayo de 2025 llegó por primera vez a los 62 años. Por su parte, los hombres se están pensionando en promedio entre los 65,2 y 65,7 años, situándose en 65,4 años en el mes de diciembre.

Desde que se creó el sistema de capitalización individual en Chile en los años 80, no han existido cambios en la edad de jubilación. Esto, pese a que la expectativa de vida de las personas ha ido aumentando, por lo que la mayoría de los países de la Ocde sí han hecho modificaciones en ese sentido.