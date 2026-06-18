En medio de la incertidumbre global, el BC recorta proyecciones de PIB e inversión para este año, pero las sube para el 2027

Valparaiso, 17 de junio 2026 La presidenta del Banco Central de Chile Rosanna Costa, en la sesion de la Comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile

Era un escenario que estaba internalizado por el mercado. El 2026 la economía tendrá un bajo crecimiento y una mayor inflación. Esa visión fue refrendada por el Banco Central en el Informe de Política Monetario (Ipom) de junio.

En lo principal, el ente rector recortó el rango de crecimiento de 1,5% a 2,5% proyectado en marzo a uno entre 1% a 1,75%. Pero lo suben para el 2027 a un rango entre 2% a 3% desde uno que estaba entre 1,5% a 2,5%.

El Banco Central explica que la revisión a la baja para este año se debe en gran medida a la sorpresa negativa que tuvo la actividad durante el primer trimestre. Esta se originó, mayormente, en el magro desempeño de sectores vinculados a los recursos naturales, como la minería del cobre, la agricultura y la pesca, sumado a un menor turismo receptivo el verano pasado.

Asimismo, el BC destacó la caída de la minería del cobre, asociada a una menor ley del mineral y a mantenciones en algunas faenas. “Se sumó el retroceso de los sectores agropecuario-silvícola y pesca, que afectó a otros rubros a través de encadenamientos productivos”.

Continúo en su explicación: La construcción y algunos servicios también tuvieron un desempeño por debajo de lo esperado. En abril, los sectores vinculados a recursos naturales continuaron restando impulso a la actividad. No obstante, señalan que “la evidencia histórica y otros antecedentes apuntan a una reversión de estos efectos durante el segundo semestre, salvo por la minería, donde serían más persistentes. La naturaleza de estos shocks y su acotada propagación al resto de la economía sugieren ajustes temporales del producto potencial y efectos limitados sobre la brecha del producto”.

De acuerdo con el Ipom, el escenario macroeconómico ha continuado en los últimos meses sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual, en un contexto en el que el cierre del estrecho de Ormuz siguió afectando el precio del petróleo, por ello, plantean que “es necesario seguir observando el curso de los acontecimientos y evaluando su impacto en las perspectivas inflacionarias”.

Precisan que el informe destaca que, tras el cierre estadístico, que fue cerrado el miércoles 10 de junio, se anunció la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que se concretaría el viernes 19 de junio.

Según el análisis del Central, “esta noticia generó un alza de las bolsas, caídas de las tasas de interés, una depreciación global del dólar, y una baja en el precio del petróleo a valores algo por debajo de los US$80 el barril (promedio WTI-Brent)”.

También resalta que, a dos años plazo, la caída de los precios de los contratos futuros es bastante más acotada.

Valparaiso, 17 de junio 2026 La presidenta del Banco Central de Chile Rosanna Costa, en la sesion de la Comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El Ipom refuerza que, dado que el desarrollo del conflicto se ha caracterizado por constantes vaivenes en torno a un acuerdo de paz, es necesario seguir observando el curso de los acontecimientos y evaluando su impacto en las perspectivas inflacionarias.

Las variables de la demanda interna también se ajustaron a la baja. El consumo privado pasó de 2,2% a 1,8% y la inversión de 4% a 2,2%. “En ello incide la sorpresa negativa del primer trimestre y la evolución menos favorable de los datos conocidos en el margen”, detalló el Ipom. Sin embargo, para el próximo año, ve mejores perspectivas para la inversión. de hecho, las previsiones las sube de 3,5% a 5%.

En su argumentación señalan que el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital elevó en 33% los montos previstos de inversión en grandes proyectos para el período 2026-2029. “Un factor detrás de esta mejora son los altos niveles en que ha permanecido el precio del cobre, junto con condiciones financieras sin cambios sustantivos en meses recientes. Considerados estos antecedentes, se proyecta un crecimiento de la inversión de 5% en 2027 (3,2% en marzo) y de 3,2% en 2028 (2,8% en marzo)”, señala el Ipom.

Y sobre el consumo, mencionan que se moderan los avances previstos para 2026 y 2027, en línea con la evolución de sus determinantes. “Lo contrario ocurre con el consumo público, cuya expansión en 2026 es mayor a la señalada en marzo, acorde con las nuevas proyecciones fiscales”, alertan.

Inflación

Respecto a la inflación, el BC señala que al igual que en marzo, se sigue proyectando que regresaría a valores en torno a 3% en el segundo trimestre de 2027. Para fines de este año se prevé una inflación algo mayor que en marzo, en lo principal por el cambio en el supuesto para el precio del petróleo.

Para el cierre de año 2026 la subió de 4% a 4,2% y la inflación promedio de 3,6% a 3,7%.

En su análisis el BC resalta que, tras el cierre estadístico de este Informe, se anunció la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que se concretaría el viernes 19 de junio.

“Los mercados financieros globales reaccionaron positivamente al anuncio, registrándose alzas de las bolsas, caídas de las tasas de interés y una depreciación global del dólar”, menciona el BC.

Respecto de los precios de las materias primas, destacó la caída del precio del petróleo. “Este volvió a niveles algo por debajo de US$80 el barril (promedio WTI-Brent), lo que representa descensos algo mayores al 10% en el precio de corto plazo. A dos años plazo, la trayectoria de los contratos futuros muestra un precio alrededor de 3% menor que lo considerado en el escenario central”.

Por lo mismo señalan que “el desarrollo del conflicto se ha caracterizado por constantes vaivenes en torno a un acuerdo de paz. Por esta razón, es necesario seguir observando el curso de los acontecimientos y evaluando su impacto en las perspectivas inflacionarias”.

Valparaiso, 17 de junio 2026 La presidenta del Banco Central de Chile Rosanna Costa, en la sesion de la Comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Cautela para la TPM

Para la política monetaria, el BC reforzó el mensaje entregado el martes luego de la decisión de mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,5%.

“El Consejo estima que el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando, aunque el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual”, indicó el Ipom.

En ese sentido, argumentan que el conflicto en Medio Oriente no se ha resuelto definitivamente y la oferta mundial de petróleo no se ha normalizado. Por otro lado, dicen que, si bien el desempeño de la actividad ha estado afectado principalmente por factores de oferta transitorios y las perspectivas de demanda no tienen mayores cambios, varios determinantes del consumo de los hogares han tenido un comportamiento menos favorable".

La visión de Quiroz

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz comentó que el escenario presentado por el BC se da antes de que se apruebe la megarreforma.

“Tenemos confianza que va a elevar aún más esa expectativa de crecimiento futuro (la megarreforma). Otra buena noticia de Ipom es que está mostrando que los efectos de inflación se están comportando como se preveían, incluso algo mejor, y ese informe sale antes del cese del fuego que se decretó el fin de semana. Por lo tanto, nos está incorporando incluso ese efecto más optimista”, sostuvo.

Los expertos

Los economistas consultados por Pulso respaldan el escenario descrito por el Banco Central para el crecimiento y la inversión, pero anticipan que es probable que la inflación termine bajo 4%.

“Está en línea con las proyecciones de organismos internacionales y del Ministerio de Hacienda. La peor base de comparación y las mejores perspectivas para la inversión empuja un mayor crecimiento para los próximos años, con techos del 3% y 2,75% para 2027 y 2028”, afirma el exsubsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber.

Asimismo, señala que “la mayor entrada de proyectos de inversión al sistema de evaluación y una mayor agilidad en la aprobación de esos proyectos permiten anticipar mejores resultados desde 2027”.

Sobre la inflación, el experto añadió que “me parece bien ser cautos, tal como ha sido la tendencia de los Bancos Centrales en el mundo. Tras el anuncio de paz vimos una caída del precio del petróleo, un repunte accionario en las bolsas del mundo, caídas de las tasas de interés y una depreciación del dólar. Sin embargo, el conflicto ha mostrado mucha volatilidad”.

Viviana Véjar, economista, docente de Faro UDD, comparte el escenario para el crecimiento y la inversión del BC. “La economía partió con menos fuerza de la esperada, especialmente por el bajo desempeño de sectores productivos relevantes. Para 2027 también es razonable esperar una mejora, sobre todo si se concreta el mayor dinamismo de la inversión”.

La experta acota que “la proyección de inflación podría quedar algo desactualizada, pero todo dependerá de la descompresión del conflicto en Medio Oriente y el precio del petróleo disminuya de manera importante. Hay que tener cuidado con pecar de optimismo ya que no basta solo con un anuncio de tregua, porque el mercado del petróleo demora en ajustar las tarifas debido a que la normalización del suministro puede tomar un tiempo”.

Y Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, subraya sobre la baja para el PIB que es “totalmente esperable, dados los decepcionantes resultados de la actividad en lo que va del año. Por lo mismo, una base de comparación más favorable hace que se eleve la proyección 2027”.