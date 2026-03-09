SUSCRÍBETE
    Enami reporta que Salares Altoandinos concentra un 25% de los recursos de litio en Chile

    La empresa estatal precisó que los salares La Isla y Aguilar cuentan con recursos de 4,16 millones de toneladas de litio.

    Por 
    Patricia San Juan
    Salares Altoandinos Enami

    La Empresa Nacional de Minería (Enami) dio a conocer este lunes nuevos resultados desarrollados por la consultora Montgomery & Associates sobre la campaña realizada durante el 2025 en Salares Altoandinos, los cuales indican que los salares La Isla y Aguilar cuentan con recursos de 4,16 millones de toneladas de litio, ratificando que es el proyecto greenfield con la mayor cantidad de litio en Chile.

    El 2025 los recursos de litio publicados en Chile se estimaban en 11 millones de toneladas por lo cual los nuevos indicadores presentados por Enami, dan cuenta que Salares Altoandinos concentran el 25% de los recursos totales del país.

    “Estamos muy orgullosos con estos resultados, ya que Enami ha hecho un trabajo serio en estos últimos dos años y medio, avanzando según los lineamientos de la Estrategia Nacional del Litio y hoy podemos decir con certeza, que los indicadores que obtuvimos de la exploración en Salares Altoandinos ratifican que es un proyecto a escala mundial” sostuvo el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Iván Mlynarz.

    Toneladas por salar

    Enami detalló que, en Salar La Isla los datos indican un 74% de incremento en comparación con la estimación del año anterior, llegando a 3,7 millones de toneladas de litio o 19,8 millones de toneladas de LCE (carbonato de litio equivalente), con una concentración promedio de 914 ppm de litio, lo cual se suma a los indicadores del Salar Aguilar, registrando ambos salares un aporte total de 4,16 millones de toneladas.

    En cuanto al estado de avance del proyecto Enami recordó a comienzos de febrero, la Contraloría General de la República tomó razón del Contrato Especial de Operaciones de Litio que habilita a Enali, filial de Enami, para explorar y explotar litio en los salares Aguilar, Grande y La Isla. Se trata del primer CEOL tramitado en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.

    Asimismo, Enami ha obtenido una serie de permisos, como la autorización de Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) para la cuota de extracción, la más grande entregada fuera del Salar de Atacama, y la concesión de uso oneroso por parte del Ministerio de Bienes Nacionales para el uso de suelo fiscal.

