Microemprendimiento 2025: baja la informalidad, pero persisten brechas de género y alta dependencia de ingresos menores a $300 mil

Cuántos microemprendedores hay en Chile

El Ministerio de Economía junto al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentaron hoy la VIII Encuesta de Microemprendimiento (EME 2025), un sondeo que es considerado el principal referente estadístico para el diseño y evaluación de políticas públicas del sector.

El estudio muestra avances en formalización, pero también persistentes desigualdades en ingresos, género y condiciones de trabajo.

Según la medición, 1.998.178 personas son microemprendedoras en el país.

Del total, 59,3% son hombres y 40,7% mujeres , mientras que el 86,8% trabaja por cuenta propia y solo 13,3% actúa como empleador.

Perfil del microemprendimiento: mayor presencia femenina en el trabajo por cuenta propia

La encuesta ratifica tendencias de género ya observadas en versiones anteriores. El 91,9% de las mujeres microemprendedoras trabaja por cuenta propia , una proporción significativamente mayor que la de los hombres (83,2%). Además, casi la mitad de quienes emprenden tienen entre 35 y 54 años, y un 21,2% pertenece al segmento entre 55 y 64 años.

En términos educacionales, predomina el nivel medio (36%), seguido del básico (28,2%). Solo el 17% tiene formación superior.

La motivación para emprender continúa marcada por la necesidad: un 49,4% inició su actividad por motivos asociados a ingresos insuficientes, dificultad para encontrar empleo u obligaciones familiares.

Solo un 34,8% lo hizo por oportunidad de mercado o deseo de independencia.

Ganancias: brechas profundas y alta concentración en ingresos bajos

El panorama económico del sector sigue siendo exigente. La ganancia mensual promedio llega a $ 828.612, pero el 76,9% obtiene montos iguales o inferiores .

Tres tramos concentran la mayor cantidad de emprendedores:

$0 a $100.000 : 14,4%

$100.000 a $200.000 : 10,9%

$200.000 a $300.000: 10%

Solo un 20,6% supera el millón de pesos, y apenas 4,2% obtiene más de $3 millones.

La brecha de género es una de las más significativas del informe:

Hombres : $1.071.852

Mujeres: $473.936

La diferencia llega a un -55,8% en desmedro de las mujeres, una brecha estadísticamente significativa.

Sectores y formalidad: caída en la informalidad y fuerte presencia femenina en servicios

Las actividades de comercio, servicios e industrias manufactureras concentran la mayor parte de los microemprendimientos. En el caso de las mujeres, el 95,1% se desempeña en estas áreas, frente a un 59,4% de los hombres, quienes tienen mayor representación en sectores como construcción, transporte y el sector primario.



Un dato relevante es la disminución de la informalidad. En 2025, el 54,2% desarrolla actividades informales, lo que implica una caída de 4,1 puntos porcentuales respecto de 2022 .

La reducción se observa tanto en hombres como en mujeres.

No obstante, algunos sectores siguen altamente expuestos:

Sector primario : 74,3% de informalidad

Construcción : 67,9%

Manufactura: 63,6%

Los servicios presentan la menor tasa, con un 39,3%, según el reporte.

Trabajo y financiamiento: predominan los recursos propios y la actividad desde el hogar

El ecosistema laboral muestra que 73,4% trabaja por cuenta propia sin ayudantes, mientras que solo un 13,3% es empleador. Entre quienes generan empleo, el 40,6% tiene apenas un trabajador.



El espacio donde se desarrolla la actividad económica también muestra particularidades:

34% opera dentro de la vivienda ,

21,8% en la casa de clientes ,

16,3% en instalaciones u oficinas externas.

En materia de financiamiento, el 60,4% inició su negocio con recursos propios, mientras que solo el 12,2% recurrió a un préstamo o crédito.

Entre quienes sí solicitaron financiamiento, casi la mitad acudió a amistades o familiares, y apenas un 19,1% optó por un crédito bancario de consumo.

Medio ambiente y trabajo no remunerado: avances y persistentes desigualdades

El informe incorpora un capítulo ambiental. Un 42,9% declara haber implementado alguna acción medioambiental en el último año, como ahorro de energía o reciclaje. A su vez, un 10,7% adoptó medidas para enfrentar riesgos asociados a desastres naturales.

La encuesta también aborda la carga global de trabajo, incluyendo las labores no remuneradas.

Las mujeres dedican 11 horas y 8 minutos diarios al trabajo total , superando a los hombres, que destinan 10 horas y 43 minutos. La diferencia se explica por el tiempo invertido en tareas domésticas y de cuidados: