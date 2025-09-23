Fundación Luksic abre la postulaciones para que emprendedores puedan recibir financiamiento

Fundación Luksic premiará a 500 emprendedores con hasta $5 millones de pesos para hacer crecer sus negocios.

Este lunes 22 de septiembre empezó la convocatoria de la séptima versión de Impulso Chileno, programa de la Fundación Luksic que en esta edición premiará a 500 personas con “financiamiento para hacer crecer sus negocios”.

Los ganadores podrán recibir hasta $5 millones y para postular se debe completar el formulario disponible en fundacionluksic.cl hasta el 6 de octubre, según explicaron.

“Con esta nueva versión de Impulso Chileno queremos decirle con fuerza a los emprendedores del país que confiamos en ellos, en sus negocios, en sus talentos y capacidades. Hemos visto de cerca grandes historias de hombres y mujeres que con dedicación y pasión sacan adelante sus emprendimientos, en todas las regiones de Chile, y por eso queremos seguir entregando este impulso a más personas”, puntualizó Cristian Schalper, director Emprendimiento de Fundación Luksic, a través de un comunicado.

El concurso está destinado a personas mayores de 18 años, chilenos o extranjeros, que tengan residencia definitiva, y que sean dueños de negocios o socios accionistas mayoritarios del negocio que postulan, que puede ser de cualquier rubro.

Para participar es necesario que las personas hayan iniciado actividades de primera categoría en el Servicio de Impuestos Internos (SII) previo al 1 de marzo de 2025. Además, se establece que los negocios deben tener ventas sobre UF 150 e inferiores a UF 5.000 en el último año calendario (septiembre de 2024 a agosto de 2025).

Por su parte, la gerenta general de Fundación Luksic, Macarena Cea, recalcó que “con sus emprendimientos las personas no sólo generan ingresos, sino que además aportan al desarrollo del bienestar, tanto individual como colectivo, y por lo tanto, al desarrollo de Chile. Por eso, nuestro compromiso con los emprendedores se renueva con fuerza y en esta oportunidad decidimos duplicar el número de emprendedores de Impulso Chileno”.

El programa fue fundado en 2018 por Andrónico Luksic Craig y con esta edición se habrá premiado a 1.420 personas.