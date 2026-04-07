Enel Distribución aumentará su capital en US$390 millones para pagar deudas y enfrentar nuevas inversiones

Enel Distribución, la compañía eléctrica de capitales italianos que distribuye electricidad en la Región Metropolitana, anunció este martes la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas para el 27 de abril, ocasión en la que someterá a decisión aumentar el capital de la compañía en hasta $360 mil millones (unos US$390 millones).

“Tendrá por finalidad que Enel Distribución enfrente los respectivos pagos de deuda vigentes y mantenga caja disponible para enfrentar potenciales necesidades de inversión, aumentar su flexibilidad operativa, frente a una potencial modernización y mejora regulatoria”, declaró la empresa en un hecho esencial ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La operación -decidida de forma unánime en sesión extraordinaria del directorio- se efectuará mediante la emisión de las correspondientes nuevas acciones de pago. Enel Distribución es controlada en un 99,9% por Enel Chile.

“El precio de colocación de cada acción emitida con ocasión del referido aumento será el valor libro según los estados financieros de Enel Distribución al 31 de diciembre de 2025, o el que la Junta Extraordinaria de Accionistas determine”, añade la compañía.

La junta también decidirá sobre facultar al directorio de la compañía para concretar las actuaciones necesarias para el aumento de capital.

Enel Chile anunció el mes pasado que invertirá en Chile para el trienio 2026-2028 un total de US$2.000 millones. Unos US$1.600 millones serán asignados para el componente de generación y otros US$500 millones para la distribución.

En el capital market day realizado en Milán, Italia, el pasado 23 de febrero, el CEO de la compañía eléctrica, Flavio Cattaneo, dijo respectos a las inversiones que planeaban que “las acciones de gestión llevadas a cabo en los últimos tres años nos brindan la flexibilidad financiera para invertir en los mercados más dinámicos en términos de demanda eléctrica”.