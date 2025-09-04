Engie Chile realiza primera colocación de bonos verdes en el mercado local

Engie Chile realizó su primera colocación de bonos verdes en el mercado nacional por UF 3.000.000, equivalente a unos US$120 millones.

La compañía detalló que se trata de una transacción a 20 años con una tasa cupón de 3,60% anual y una tasa de colocación de 3,57% anual. Esta tasa representa un diferencial de 1,02% sobre un bono de referencia del Banco Central de Chile, que es el más bajo registrado para una colocación de un emisor AA- a ese plazo en los últimos cinco años, añadió.

Con Scotiabank como asesor financiero y agente colocador, la colocación tuvo una demanda total de UF 6,7 millones que representa una sobresuscripción de 2,3 veces.

“Esta transacción es muy importante estratégicamente hablando para Engie en Chile y demuestra la confianza de los inversionistas en la eficacia de nuestro modelo de negocio. Estamos muy satisfechos de tener acceso a esta nueva fuente de financiamiento y de fortalecer nuestra relación con inversionistas locales. Es un paso significativo en nuestra política de diversificar aún más las fuentes de financiamiento”, dijo Vincent Sorel, CFO de Engie Chile.

Los recursos se destinarán al financiamiento de proyectos de energía renovable y almacenamiento de energía en base a baterías.

La eléctrica dijo que esta operación se suma a otras transacciones verdes que ha realizado la compañía en el último tiempo, como el préstamo verde y sostenible por parte de la Corporación Financiera Internacional (IFC) miembro del Grupo del Banco Mundial en junio de 2023, además de las dos colocaciones de bonos verdes realizadas en mercados internacionales en 2024. Una de ellas fue en el mercado de Estados Unidos por US$500 millones y la otra en el mercado suizo por un monto total equivalente a US$225 millones.