SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Escondida de BHP suspende hasta abril tramitación ambiental de proyecto que supera los US$1.000 millones

    La minera pidió más tiempo al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para profundizar en antecedentes técnicos y estudios. "Es un proyecto muy significativo si lo comparamos con la cartera de proyectos que existen en el sector, y para Escondida es estratégico", apunta un experto.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    La inversión del proyecto, ubicado en la Región de Antofagasta, es de US$1.300 millones. Ivan Alvarado

    La gigante BHP detuvo hasta el 6 de abril próximo la tramitación de un proyecto que está impulsando para su yacimiento estrella y el que más produce cobre a nivel mundial: Escondida. Se trata de la iniciativa “Optimización de Lixiviación e Infraestructura Auxiliar”, que dará continuidad al vigente proceso de lixiviación de sulfuros en la faena.

    La inversión del proyecto, ubicado en la Región de Antofagasta, es de US$1.300 millones y figura en la lista de iniciativas mineras en calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como la segunda mayor después de la de Antofagasta Minerals (Amsa): “Extensión de Vida Útil de Minera Los Pelambres”, cuya inversión llega hasta los US$2.000 millones.

    BHP, que ingresó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en octubre del año anterior, pidió más tiempo para responder el informe consolidado Nº 1, dada la necesidad de desarrollar “antecedentes técnicos y estudios requeridos para la elaboración de respuestas a las observaciones asociadas a la componente de hidrogeología y permisos ambientales sectoriales”. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aceptó la solicitud, otorgándole plazo de suspensión hasta el 6 de abril.

    La obra se sustenta en un proyecto que Escondida tiene aprobado desde 2003 llamado “lixiviación de sulfuros”. Este busca extender la pila de lixiviación (fase minera para procesar material) con el fin de continuar con el proceso y que se pueda mantener la producción de cobre autorizada. La iniciativa también proyecta la construcción de nuevas subestaciones eléctricas y líneas de transmisión eléctrica (LTE).

    BHP dijo a Pulso que la “extensión otorga más tiempo a la compañía para responder adecuadamente las consultas y observaciones de la autoridad. En ningún caso corresponde a la suspensión del proyecto”.

    Escondida es el yacimiento más grande del mundo, y produjo durante 2025 un total de 1.345.132 toneladas de cobre, sobrepasando la producción del metal rojo de las siete divisiones de Codelco, en 11 toneladas.

    “Un proyecto estratégico”

    El CEO de GEM, Juan Ignacio Guzmán, asegura que “el proyecto que Escondida ha decidido suspender frente a la autoridad ambiental, que es un trámite por lo demás común en este tipo de proyecto, que lo que busca es dar continuidad a la línea hidrometalúrgica de Escondida. Es decir, a la producción de cátodos a partir de minerales que se pueden lixiviar”.

    El experto apunta que “esta línea de procesamiento es una línea secundaria en Escondida, no es el negocio principal, pero es un negocio que eventualmente ha generado utilidades significativas y a los actuales precios también es un negocio que puede seguir dando bastantes utilidades a la empresa”.

    BHP estima que el proyecto se construya durante el segundo semestre de este 2026 por un plazo de seis años, hasta la segunda mitad del 2031. Aunque, de todas formas, la operación se iniciará paralelamente a la construcción el segundo semestre del 2028, hasta la segunda mitad del 2050.

    Guzmán concluye señalando que “en términos productivos, efectivamente este es un proyecto menor dentro Escondida, pero es muy significativo si lo comparamos con la cartera de proyectos que existen en el sector, y para Escondida es estratégico, porque le permite dar vida a una línea productiva que ha ido cayendo en el tiempo producto de las menores leyes y disposición de minerales que sean lixiviables. Entonces, esta es la forma de mantener 20 o más años esa línea abierta”.

    Más sobre:BHPEscondidaMineríaSEIAPermisos ambientalesInversiónProyectos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fundador de Grupo Sartor lanza otra ofensiva en conflicto con CMF y pide anular nombramiento de nuevo liquidador

    Tricel sepulta reclamo de diputado Donoso (UDI) y ratifica victoria de Guillermo Valdés (PDG) en la Región del Maule

    Estudio afirma que más del 50% de los empleados está abierto a cambiar de trabajo

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    Lo más leído

    1.
    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    2.
    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    3.
    Municipalidad de Concón aprueba anteproyecto de obras de Centro Puntamar en Hotel Punta Piqueros

    Municipalidad de Concón aprueba anteproyecto de obras de Centro Puntamar en Hotel Punta Piqueros

    4.
    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre

    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre

    5.
    Postergan licitación de Puerto Exterior de San Antonio que también inquieta a Estados Unidos

    Postergan licitación de Puerto Exterior de San Antonio que también inquieta a Estados Unidos

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Rating del martes 24 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 24 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tricel sepulta reclamo de diputado Donoso (UDI) y ratifica victoria de Guillermo Valdés (PDG) en la Región del Maule
    Chile

    Tricel sepulta reclamo de diputado Donoso (UDI) y ratifica victoria de Guillermo Valdés (PDG) en la Región del Maule

    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Fundador de Grupo Sartor lanza otra ofensiva en conflicto con CMF y pide anular nombramiento de nuevo liquidador
    Negocios

    Fundador de Grupo Sartor lanza otra ofensiva en conflicto con CMF y pide anular nombramiento de nuevo liquidador

    Estudio afirma que más del 50% de los empleados está abierto a cambiar de trabajo

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    45 días de plazo o las penas del infierno: FIFA se cuadra con Palestino y le da un duro golpe al Atlético Mineiro por Iván Román
    El Deportivo

    45 días de plazo o las penas del infierno: FIFA se cuadra con Palestino y le da un duro golpe al Atlético Mineiro por Iván Román

    Jugador de Carabobo acusa xenofobia de los hinchas de Huachipato: “Nos generalizan como muertos de hambre, venecos y demás”

    “Soy muy malo, soy un desastre”: El cruce de Pablo Guede con la prensa en su cuestionado proceso en Alianza Lima

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Alejandro Sanz publica el videoclip de su colaboración con Elena Rose

    “Yo siento un profundo respeto por este escenario”: Juanes y su ilusión por volver al Festival de Viña

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo
    Mundo

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo

    “El Tuli”, el operador de “El Mencho” que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?
    Paula

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile