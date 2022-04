Expertos reflexionan sobre la permanencia del trabajo híbrido y los desafíos que vienen

La capacidad de los trabajadores para adaptarse a la pandemia, fue uno de los elementos clave para que las empresas siguieran funcionando bajo un modelo híbrido (teletrabajo y presencial). Esta fue una de las conclusiones del un nuevo Diálogo Red Activa, que se llevo a cabo este jueves 28 de abril.

Organizado por Red Activa, el encuentro contó con la participación de Fernanda Valdés, gerente de personas y transformación de Copec Retail y Francisco Bravo, head of health & benefits para Chile, de WTW quienes coincidieron en que el modelo de trabajo híbrido llegó para quedarse y son las empresas las encargadas de potenciar sus beneficios. “Fue todo un desafío. Puso a prueba los liderazgos de la empresa cuidando a quienes estuvieran en terreno, que se sintieran seguros y por otra, que establecieran contención a los colaboradores, dar herramientas para poder bajar la información”, comentó Valdés.

Por su parte Bravo coincidió en el rol de los liderazgos, “aunque siento que tuvieron que mutar a algo mucho más personal, ya se compartía una realidad con la familia de las personas, y uno como líder tienen que empatizar muchas aristas que quizás antes no entraban”.

Lo que viene

Para ambos panelistas, el desafío que viene es potenciar las relaciones interpersonales creando los cimientos de este nuevo modelo, donde la distancia no sea impedimento para que surjan las relaciones interpersonales en este espacio de libertad que ofrece el teletrabajo, potenciando la creatividad en los equipos.

En esa línea, en Copec, aún están trabajando en un modelo mixto, donde tienen tiempos de reuniones presenciales y gestión de equipo “Donde el líder tiene un rol fundamental, pues tiene que ser capaz de gestionar el sentido de pertenencia… por que la presencialidad es la clave para generar cultura, que tiene que ver con el alma de la compañía. Permite esa conexión humana única”, señala Fernanda Valdés

En tanto para Francisco Bravo, “creemos que genera ciertos ritos que hace la conexión emocional y genera la creatividad y el hecho de la virtualidad lo genera de menor medida”.

Para Fernanda Valdés, el desafío son las nuevas incorporaciones, porque “si bien el modelo es flexible, es más lento en generar las fidelizaciones y tenemos trabajo por hacer. La incorporación de talentos es complejo porque el tiempo de conocerse y guiar un trabajo es más lento a distancia”, con lo que concuerda Bravo que “la flexibilidad se puede seguir dando, pues no afecta a la productividad y los liderazgos se deben ir adaptando a estas realidades, porque si no lo haces, no vas a atraer talentos ni retener talentos nuevos y eso es lo más grave que le puede pasar a una empresa” sostiene.

Para ver el video del encuentro pinche aquí