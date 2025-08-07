SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Exportaciones chinas crecen en julio, pero aquellas a EE.UU. sufren dura caída

Las importaciones totales del gigante asiático aumentaron un 4,1% interanual, hasta US$ 223.539 millones

Por 
Europa Press
A drone view shows a cargo ship and shipping containers at the port of Lianyungang in Jiangsu province, China October 17, 2024. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. CHINA DAILY

Las exportaciones de China sumaron en julio un valor de US$ 321.784 millones, una cifra que representa un avance interanual del 7,2%, por encima del 5,8% de junio y el mayor desde el 8,1% del pasado mes de abril, según los datos publicados este jueves por la Administración de Aduanas de China.

De su lado las importaciones totales del gigante asiático aumentaron un 4,1% interanual, hasta US$ 223.539 millones, después del incremento del 1,1% el mes anterior.

Entre los principales socios comerciales del gigante asiático, las exportaciones chinas a la UE aumentaron en julio un 9,2% interanual, hasta US$ 50.000 millones, mientras que las importaciones disminuyeron un 1,6% respecto de julio de 2024, con un valor de US$ 24.545 millones.

En el caso de Estados Unidos, las exportaciones chinas cayeron un 21,7% en julio, tras bajar un 16,1% en junio, un 34,5% en mayo y un 21% en abril, hasta 35.827 millones de dólares (30.847 millones de euros), mientras que las importaciones procedentes de Estados Unidos cayeron un 18,9%, hasta 12.089 millones de dólares (14.409 millones de euros), tras la caída interanual del 15% en junio.

En paralelo al hundimiento de los intercambios comerciales entre China y Estados Unidos, en el mes de julio las exportaciones chinas hacia los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), incluyendo Vietnam, Malasia y Singapur, sumaron 54.626 millones de dólares (47.033 millones de euros), un 16,6% más que en julio del año anterior.

De su lado, las importaciones de China desde los países ASEAN retrocedieron un 5,8% interanual en el séptimo mes de 2025, hasta 31.406 millones de dólares (27.041 millones de euros).

De este modo, en los siete primeros meses de 2025, las exportaciones chinas alcanzaron un volumen de 2,13 billones de dólares (1,83 billones de euros), un 6,1% más que en el mismo periodo de 2024, mientras que las importaciones sumaron 1,44 billones de dólares (1,24 billones de euros), un 2,7% menos.

En el caso de la UE, las exportaciones chinas gasta julio sumaron 317.418 millones de dólares (273.299 millones de euros), un 7% más, mientras que las importaciones bajaron un 5,2%, hasta 149.190 millones de dólares (128.453 millones de euros).

De su lado, las ventas de China a EEUU en los primeros siete meses del año alcanzaron los 337.224 millones de dólares (290.352 millones de euros), un 12,6% menos. En el caso de las importaciones chinas desde EEUU, la cifra retrocedió hasta julio un 10,3%, con un total de 251.372 millones de dólares (216.433 millones de euros).

Lee también:

Más sobre:ArancelesChinaEstados UnidosExportacionesImportacionesComercio exterior

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Joven de 17 años muere tras ser baleado en su departamento en Renca

Qué se sabe de la reunión prevista entre Trump y Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania

Los aranceles de Trump la pasan la cuenta a Toyota y sus ganancias sufren dura caída

Estados Unidos pide “no eclipsar” la situación de los rehenes en Gaza con la crisis humanitaria

Los crudos relatos de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki: el infierno que provocó la bomba atómica

7 Hermanos: la nueva apuesta del fundador de Chicken Love You con sabores de pizza que “en Chile no existen”

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

3.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

4.
La dura sanción que opaca los primeros días de Brayan Cortés en Peñarol

La dura sanción que opaca los primeros días de Brayan Cortés en Peñarol

5.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Se reactivan las ventas en el mercado automotriz?

¿Se reactivan las ventas en el mercado automotriz?

Así fue el momento que profesor de Limache gritó a estudiante que defendió a Pinochet

Así fue el momento que profesor de Limache gritó a estudiante que defendió a Pinochet

Exfutbolista frustró un robo a pareja de adultos mayores con una patada voladora

Exfutbolista frustró un robo a pareja de adultos mayores con una patada voladora

Trabajadora genera indignación por grabar y humillar a una anciana en una residencia

Trabajadora genera indignación por grabar y humillar a una anciana en una residencia

Servicios

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Joven de 17 años muere tras ser baleado en su departamento en Renca
Chile

Joven de 17 años muere tras ser baleado en su departamento en Renca

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Los aranceles de Trump la pasan la cuenta a Toyota y sus ganancias sufren dura caída
Negocios

Los aranceles de Trump la pasan la cuenta a Toyota y sus ganancias sufren dura caída

Exportaciones chinas crecen en julio, pero aquellas a EE.UU. sufren dura caída

Foro minero: Kast y Kaiser afirman que harán concesible el litio, Matthei apunta a la permisología y Jara dice que no modificará impuestos

Qué se sabe de la reunión prevista entre Trump y Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania
Tendencias

Qué se sabe de la reunión prevista entre Trump y Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania

Los crudos relatos de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki: el infierno que provocó la bomba atómica

7 Hermanos: la nueva apuesta del fundador de Chicken Love You con sabores de pizza que “en Chile no existen”

El ambicioso plan que impulsa a los tenistas chilenos en sus primeros torneos profesionales
El Deportivo

El ambicioso plan que impulsa a los tenistas chilenos en sus primeros torneos profesionales

¿Cuál es el contrato de Cristiano Ronaldo, cuánto gana Lionel Messi? El ranking de futbolistas mejor pagados del planeta

En Argentina no le perdonan nada a Carlos Palacios: ahora lo apuntan por una imagen que se hizo viral en la práctica de Boca

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

La plataforma Hulu llega finalmente a Latinoamérica y Chile (pero no de la manera que piensas)
Cultura y entretención

La plataforma Hulu llega finalmente a Latinoamérica y Chile (pero no de la manera que piensas)

Kidd Voodoo sorprende con íntima presentación en Metro de Santiago

Leidan: la banda chilena pionera del emo hardcore vuelve al ruedo y lanza vinilo

Estados Unidos pide “no eclipsar” la situación de los rehenes en Gaza con la crisis humanitaria
Mundo

Estados Unidos pide “no eclipsar” la situación de los rehenes en Gaza con la crisis humanitaria

El expresidente surcoreano frustra su arresto por segunda vez ante el temor de “lesiones” por su resistencia

Rusia confirma que Putin y Trump se reunirán “en los próximos días” para hablar de Ucrania

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?
Paula

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida

Mujeres que impactan: Blanca Zegers y su terapia con caballos