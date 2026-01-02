SUSCRÍBETE POR $1100
    Eyzaguirre llama a los acuerdos y no imponer la ideología: “Refundar y el gobierno de emergencia son parientes cercanos”

    El exministro y economista, Nicolás Eyzaguirre, también descartó la comparación de Chile con Argentina y estimó que los liderazgos como el del presidente Javier Milei no se van a sostener en el largo plazo.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo
    MARIO TELLEZ

    El exministro durante los gobiernos de la Concertación y la administración de la Nueva Mayoría, Nicolás Eyzaguirre, resaltó la necesidad de lograr acuerdos en el contexto de la llegada de la nueva administración encabezada por el Presidente electo José Antonio Kast. El economista apuntó a no imponer ideología política.

    Tomando como ejemplo el estallido social de 2019, Eyzaguirre, en radio Cooperativa, estimó que el “agobio” que se manifestó en ese momento no era un llamado a “refundar” el país y que tampoco lo es ahora cuando Kast se impuso en las elecciones presidenciales, apelando a enfrentar una crisis en materia de seguridad y migración. El mandatario electo también sostuvo que la situación de la economía en Chile no es buena.

    Nicolás Eyzaguirre Andres Perez

    Así, Eyzaguirre estima que si se vuelve a abordar el “agobio” como el estallido social, se va a entrar en un periodo refudacional. “Entre refundar y el gobierno de emergencia son parientes cercanos, y vamos otra vez a imponerle una mitad del país a la otra mitad a sus premisas ideológicas; no vamos a ir hacia ningún lado”, comentó.

    Sí podemos ponernos de acuerdo en reformas, por ejemplo, del empleo público; sí podemos ponernos de acuerdo en una rebaja del impuesto a las corporaciones, compensado con menos evasión tributaria, que ahí sabemos bien por dónde se va esa plata; y sí podemos ponernos de acuerdo en mejorar la selectividad en el proceso educacional”, agregó.

    No comparar Argentina con Chile

    De cara a los desafíos de Chile, el economista también apuntó a no comparar al país con Argentina. Esto en el contexto de que Kast asumió apelando a la necesidad de un “gobierno de emergencia” y Milei se impuso planteando un cambio radical de la administración.

    “Es peligroso hacer una comparación de la situación de Chile con la de Argentina. Y lo dije a propósito de lo desafortunado que para mi gusto era la idea de un gobierno de emergencia”, resaltó.

    Eyzaguirre puso como ejemplo las altas cifras de inflación y la caída de los salarios en el país vecino. “(En Argentina) tú tienes, por así decir, un eje ordenador tan potente que la gente puede aceptar un conjunto de cuestiones que no necesariamente tienen que ver con eso (...) Pero en Chile no lo hay”.

    Así, el economista estimó que la nueva administración tiene que “ir despacito por las piedras, tratando de buscar consenso en cada uno de los temas (...) tomar una plataforma ideológica, como lo hizo Milei, en Chile sería receta para un fracaso total”.

    De esta forma, Eyzaguirre reiteró la necesidad de llegar a acuerdos y estimó que la estrategia de Milei no va a resistir en el largo plazo. “El movimiento libertario (del presidente de Argentina Javier Milei) es una moda que va a pasar, porque los países avanzan cuando logran consensos”, aseguró.

