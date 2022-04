Falabella espera una moderación del consumo en 2022 y apuesta por inversiones en tecnología y logística

Tras la junta de accionistas de Falabella, en una conferencia de prensa, el gerente general de la firma, Gastón Bottazzini, hizo un repaso de lo que fue el año pasado, señalando que fue un año positivo para la empresa con un buen desempeño de sus negocios. En la instancia además aseguró que este año esperan una moderación en el consumo tras los históricos resultados de 2021.

“Especialmente relevante son los avances de nuestro ecosistema. Atendimos a 35 millones de clientes a nivel regional, lo que representa un crecimiento de 25% sobre el año anterior”, dijo Bottazzini, añadiendo que anticipan un 2022 con “muchos desafíos” y que, en vista de aquello, “necesitamos acelerar la transformación digital de nuestra compañía”.

En tanto, sobre el 2022, el ejecutivo aseguró que el plan de inversiones para este año contempla US$ 711 millones, de los cuales US$ 418 millones (cerca del 60%) irán destinados a tecnología y logística. En tanto, el 40% restante están orientadas al desarrollo de tiendas físicas en Chile, Colombia, México y Brasil.

Así, dijo el gerente general de la firma, el principal foco de la empresa estará puesto en la plataforma de marketplace, específicamente en la incorporación de sellers, cuya gran mayoría son pequeñas o micro empresas. El segundo foco será el e-commerce, en particular de los retailers, además del lanzamiento del marketplace en Perú y en Colombia.

Asimismo, Bottazzini aseguró que la empresa apostará este año por su propuesta de banca digital, así como la expansión de tiendas en México y en Brasil con tiendas Sodimac.

“Vamos a inaugurar durante este año dos tiendas Ikea en Chile y en el año 2023 y 2024 dos tiendas Ikea en Colombia y seguir potenciando la expansión de nuestro formato Hiperbodega en Perú”, agregó sobre los planes de la firma.

Moderación post boom del comercio

Con respecto al crecimiento de la firma este año, Bottazzini afirmó que ya están observando una moderación respecto al 2021, año de importante crecimiento de la demanda.

“Lo que estamos viendo en realidad es, por un lado, una moderación del consumo para el hogar y un cierto crecimiento en la demanda de la construcción, remodelación, etc. Y eso implica que en realidad la tendencia de crecimiento sigue, obviamente a un nivel más moderado, pero seguimos viendo una dinámica positiva de consumo con un cierto cambio de mix que le pone un poco más de presión a los márgenes totales del negocio”, señaló el ejecutivo.

12 Abril 2017 Fachada de la tienda Falabella del Mall Costanera Center. MULTITIENDA - RETAIL - COMERCIO - LOCAL - CENTRO COMERCIAL - ENTRADA Foto Andres Perez

En tanto, respecto al impacto de la inflación en el negocio, el gerente general de la firma aseveró que todavía no se ha observado un impacto en el consumo. “Y en general no estamos viendo que nuestras líneas de productos estén sufriendo una inflación más alta. Obviamente los costos de transporte se han traducido en precios más altos en algunas de nuestras líneas de productos, pero no lo estamos viendo todavía”, agregó.

Con todo, Bottazzini señaló que la firma se encuentra en un primer semestre donde todavía están observando números de crecimiento positivos. Esto, sin embargo, con la complejidad de la base de comparación, ya que “tuvimos un 2019 relativamente bueno, pero con un final más flojo, un 2020 muy bajo en demanda y, por lo tanto, el 2021 mostró un crecimiento enorme”.

Por lo anterior, aseguró el ejecutivo, es que actualmente la firma se compara con 2019 y, en ese sentido, están viendo cifras de buen crecimiento con relación a ese año, “e inclusive algún nivel de crecimiento respecto a 2021. La expectativa es que eso vaya decayendo y tener un segundo semestre un poco más moderado todavía”, concluyó Bottazzini.