Falabella renueva directorio y sigue de cerca el escenario internacional: “Estamos bien atentos porque nos puede pegar fuerte”

Falabella renovó este martes su directorio para el período 2026-2029 en su junta anual ordinaria de accionistas, la que fue dirigida por última vez por Enrique Ostalé (presidente del directorio), Alejandro González (CEO de grupo), Juan Carlos Cortés (vicepresidente) y Gonzalo Smith (gerente corporativo de asuntos legales y gobernanza).

En la sesión se eligió un nuevo directorio de nueve integrantes para el que hubo nueve candidatos. Cinco directores fueron a la reelección y cuatro dejaron la mesa de uno de los mayores gruopos de retail del país. La salida más emblemática fue la de Enrique Ostalé, quien estuvo al mando de la compañía durante los últimos tres años, período durante el cual la compañía logró revertir los malos resultados y alcanzar ganancias históricas este 2025.

También salió José Luis del Río Goudie, quien mantenía un asiento en el directorio desde 2003. El empresario de 80 años inició su retiro y a principios de este año anunció su salida de los directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto; y dos independientes, Germán Quiroga, apoyado en 2023 por algunas de las entonces familias controladoras, y Andrés Roccatagliata, electo por las AFP.

La incorporación más relevante fue la de Fernando de Peña, el histórico CEO de Mallplaza, que dejó dicho cargo a principios de año. Obtuvo el mayor respaldo de parte de los accionistas, con el 12,24% de los asistentes. Este miércoles se elegirá al nuevo presidente de la compañía, una posición que probablemente recaiga en De Peña.

17/03/2026 - JUNTA ACCIONISTAS FALABELLA 2026. EN LA FOTO FERNANDO DE PEÑA MARIO TELLEZ

Por la familia del Río, en lugar de José Lui del Río Goudie entró Juan Pablo del Río Goudie, quien tuvo el 9,86% de los votos.

También se sumó a la mesa Tomás Müller Bennoit, quien el año pasado dejó el directorio de Mallplaza tras 14 años en la empresa. Aliado a la familia Fürst, los Müller compraron acciones suficientes para garantizar su ingreso a Falabella. Obtuvo el 9,29% de los votos.

Por último, debutó Carolina Schmidt, ex ministra de Medioambiente, quien fue postulada por las AFP y logró el 7,2% de los sufragios.

Quienes se mantuvieron en la mesa fueron Juan Carlos Cortés Solari, director desde 2002, con el 9,57% de los votos; Cecilia Karlezi Solari, en Falabella desde 2003, con 9,67%; Carlo Solari Donaggio, director desde 2011 con el 9,57% de los votos; Paola Cúneo, miembro de la mesa desde 2014, con 10,06%; y Alfredo Moreno, que volvió a Falabella en 2023 y este año lo renovó con el 9,55% de las acciones.

Lo que se viene para Falabella

El CEO de la compañía, Alejandro González, se refirió a cómo se viene este 2026 para Falabella, considerando la contingencia tanto nacional como internacional.

En relación al nuevo gobierno de José Antonio Kast, y las medidas que busca impulsar como la reducción del impuesto corporativo, el gerente general dijo que “hay que ver cómo terminan evolucionando, pero en la media que sean propuestas que vayan pro crecimiento del país, yo creo que son cosas que claramente eran una necesidad. Crecer, al final del día, también implica mejorar la calidad de vida de la gente y eso para nosotros es clave. Creo que va en muy buena línea. Dicho eso, está recién empezando. El gobierno viene con bastante energía, pero hay que darle tiempo a que trabaje”, afirmó.

“No hemos visto todavía un gran proceso de destrabar inversiones. Pero ya hemos visto que en las solicitudes de cotizaciones en nuestro negocio Sodimac, de construcción y mejoramiento del hogar, un mayor nivel de actividad. Pero es muy pronto. Los proyectos de inversión son obras de infraestructura grandes, platas importantes, y esas toman su tiempo en agarrar inercia. Pero dicho eso, yo creo que hay un ambiente un poco más positivo también vemos más gente en las tiendas, buscando experiencias. Yo creo que están dadas las condiciones para que tengamos un año positivo”, proyectó el gerente general de Falabella.

Eso sí, el buen desempeño de la firma también está sujeto a la contingencia internacional, con los conflictos geopolíticos que han elevado los costos del petróleo. “Claramente, es algo que nos pega a nosotros porque le pega a la economía. Si empezamos a tener tipos de cambio más altos, precios del petróleo más altos, condiciones macro más adversas, le pega al país, nos pega a nosotros”, sostuvo.

Frente a esa incertidumbre que proviene del escenario mundial, González apuntó a que están trabajando en “mantener estructuras bastante livianas. En general, nosotros importamos parte importante de los productos que vendemos. Nosotros tenemos contratos y acuerdos comerciales de largo plazo, pero en general la forma de reaccionar ante periodos volátiles ha sido estar bastante eficientes en nivel de gasto y mirando también cómo evoluciona el mercado”, relató.

Aunque no han visto aún efectos en el negocio, González declaró: “Estamos bien atentos, porque son cosas que nos pueden pegar fuerte”.

El foco en el 2026 para los próximos años, con el nuevo directorio estará en “volver a crecer. En los últimos tres años fue recuperar un poco rentabilidad, ya consolidamos crecimiento, recuperamos grado de inversión. Hoy en día tenemos una capacidad financiera que nos obliga, nos pone la responsabilidad de ir a buscar oportunidades de crecimiento, que son las que estamos buscando hoy en día”, recalcó.

Apuntó a que el negocio se concentrará en la región andina y crecer en México, focalizados en sus negocios core. “Fuera de esos siete países donde hoy en día tenemos operaciones no lo veo”, descartó.

“Este directorio nuevo tiene todas esas condiciones. Hay gente que conoce del grupo, son todas personas exitosas de negocios y tiene gente nueva que nos sirve para desafiarnos hacia adelante”, expresó González.