Familia Del Río vende cerca de $65.100 millones en acciones de Falabella durante la misma jornada en que vendió Bethia

El pasado viernes, Bethia —ligada a los Heller Solari— realizaba su segunda venta de acciones de Falabella en la semana y, durante esa misma jornada, también lo hizo Mis Inversiones SPA, sociedad ligada a la familia del Río. Ambos clanes fueron integrantes del pacto de accionistas que gobernó Falabella por 22 años y que terminó el 1 de julio pasado.

La transacción fue realizada el viernes pasado, comunicada este lunes e informada por la Bolsa de Comercio de Santiago durante la jornada de este martes.

Según se explica, Mis Inversiones SPA, de Sebastián Del Río Goudie, vendió 10.000.000 de acciones de Falabella a un valor de $6.510 por cada uno. De esta forma, la sociedad recaudó 65.100 millones o casi US$79 millones a tipo de cambio de hoy.

Sin embargo, la operación es menor a los 160.750 millones que vendió Bethia en acciones. $79.375 millones el miércoles pasado y $81.375 millones el viernes anterior.

En los últimos años, las familias miembros se han ido desprendiendo de parte importante de la compañía: en 2024, el porcentaje del pacto controlador llegaba al 66,63% de la propiedad, en circunstancias que en 2013 llegaba a 81,74%.