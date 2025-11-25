Familia Ibáñez Atkinson sube su participación en Clínica Meds hasta 49,6% tras aumento de capital

Clínica Meds recaudó $45 mil millones al cierre de su proceso de aumento de capital. La gestión fue calificada como exitosa por parte de la firma y también significó un alza en la posición de Stars Companies, su principal accionista y sociedad ligada a la familia Ibáñez Atkinson.

La sociedad ligada al expresidente del directorio de Distribución y Servicio (D&S), firma que controló la cadena de supermercados Lider antes de su venta a Walmart, elevó su porcentaje de participación en la propiedad de Clínica Meds desde 38,1% a 49,6%.

Según se reportó en su momento, la familia Ibáñez Atkinson llegó a la propiedad de Meds en abril de 2018 a cambio de $13 mil millones.

El resto de la propiedad se compone de un 46,4% que queda en manos de los médicos y otro 4% entre inversionistas y ejecutivos de la clínica Meds.

Otros de los accionistas de la firma son médicos y ejecutivos de la firma. “A este aumento de capital no solo concurrieron antiguos accionistas, sino también un grupo de 57 nuevos médicos, además de ejecutivos de la compañía”, explicó la empresa en un comunicado.

“Esta operación marca un hito en la estrategia de crecimiento delineada por la compañía. Refleja la confianza y el compromiso del cuerpo médico, ejecutivo y de Stars Companies con Meds, para que siga desarrollando su innovador modelo de medicina de alta complejidad, con un modelo único de atención integral y personalizada; tecnología e infraestructura de punta y un equipo de profesionales de excelencia”, dijo Priscilla Molina, gerente general de Meds.

El plan de inversión de Clínica Meds

Sobre los $45 mil millones recaudados, la firma comentó que están destinados a su plan de expansión de dos años.

En detalle, Clínica Meds apuntó a su nueva operación en Príncipe de Gales, que contará con una superficie útil de 23.900 m2 -similar a Clínica Meds La Dehesa- y se enfocará en la realización de cirugía mayor ambulatoria, proyectando 12 mil cirugías anuales en plena operación. La operación se espera que esté lista en 2026.

“Sumará a la hospitalización médica, hospitalización psiquiátrica, urgencia general de adulto y pediátrica y todas las especialidades que ofrece la institución, entre ellas Urología, Otorrinolaringología, Cardiología, Neurología, Neurocirugía y Traumatología, entre otras. Contará con diez pabellones, más de 100 boxes de consulta, salas de procedimientos y 80 camas, lo cual permitirá a Clínica Meds aumentar en un 100% el número de cirugías y duplicar las consultas cuando ya esté en marcha”, comentó.

Otro de los objetivos es el crecimiento de su clínica de alta complejidad en La Dehesa y su sede en Vitacura, que abrió en agosto pasado, y de su red de ocho centros médicos ambulatorios, emplazados en la Región Metropolitana, Antofagasta y Rancagua.

En septiembre de este año, Meds abrió el octavo centro médico de su red en el mall Cenco Florida, con más de 3.000 m² de superficie y una inversión de $4.700 millones.

Otras de las inversiones ya realizadas que destacó Meds fue que, a comienzos de año, la compañía inauguró Noxis, “el primer centro de innovación médica en Latinoamérica que integra educación clínica, investigación y entrenamiento quirúrgico con tecnologías de última generación”. Un espacio de 1.500 m² y una inversión de $2.200 millones.