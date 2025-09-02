SUSCRÍBETE
Fernando Salinas deja la gerencia general de Grupo Security tras fusión con Bice

Como consecuencia de la operación además de Salinas el directorio, comité de directores, y demás ejecutivos principales de Grupo Security dejaron de ejercer sus funciones, siendo asumidas por la administración de Bicecorp.

Por 
Patricia San Juan
Fernando Salinas

Luego que concretarse la fusión de Grupo Security con Bicecorp, mediante la cual la primera fue absorbida por la segunda, Fernando Salinas, dejó la gerencia general de la entidad financiera.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) Grupo Security informó que “con fecha 29 de agosto de 2025, los mandatarios de Grupo Security y Bicecorp otorgaron una escritura pública declarativa en la notaría de Santiago de Francisco Javier Leiva Carvajal, mediante la cual se dejó constancia del cumplimiento de la condición suspensiva para la efectividad de la fusión y que la fecha efectiva de la misma será el día de hoy 1 de septiembre de 2025″.

En consecuencia, añadió a contar de esta fecha la fusión surte plenamente sus efectos, y Bicecorp es la sucesora y continuadora legal de Grupo Security, sucediéndole en todos sus derechos y obligaciones, quedando la totalidad del patrimonio de Grupo Security incorporado a Bicecorp.

Por tanto indicó “Grupo Security queda disuelta de pleno derecho, sin necesidad de efectuar su liquidación y como consecuencia de su disolución, el directorio, comité de directores, gerente general y demás ejecutivos principales de Grupo Security dejan de ejercer sus funciones, siendo asumidas sus funciones, de pleno derecho, por la administración de Bicecorp”.

Fernando Salinas se incorporó a Grupo Security en 2003 y en 2022 había asumido la gerencia general de la entidad financiera.

De acuerdo a las estimaciones de Bice el nuevo banco fusionado alcanzará 10,3% de participación en colocaciones comerciales y 7% en colocaciones totales.

Además, prevén que el nuevo banco tendrá un valor económico de más de US$2.500 millones, con activos totales por US$23.000 millones.

