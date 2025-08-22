SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

En cada una de las juntas de accionistas se aprobó la fusión por absorción. Dese Bice estimaron que el nuevo banco tendrá un valor económico de más de US$ 2.500 millones, con activos totales por US$ 23.000 millones.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo

El proceso de fusión que llevan adelante Bicecorp y el Grupo Security obtuvo un nuevo avance. Los accionistas de Banco Bice y Banco Security aprobaron la fusión por absorción de esta última.

Ahora, la fusión queda pendiente de aprobaciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). “Este es el paso siguiente luego de la fusión aprobada de las matrices de ambos bancos -Grupo Security y Bicecorp- en junio pasado”, explicaron en un comunicado.

Desde el Bice también dijeron que, junto con aprobar la fusión, los accionistas votaron favorablemente otras materias vinculadas con la integración de los bancos. Entre ellas, la aprobación del aumento de capital necesario para materializar la fusión y otras modificaciones a los estatutos de Banco Bice.

“La fecha en la que se producirá legalmente la fusión de ambas compañías, así como el canje de las acciones de Banco Security por acciones de Banco Bice, serán informadas oportunamente al mercado, una vez cumplidos los requisitos regulatorios propios de este tipo de operaciones”, añadieron.

De acuerdo con sus datos, la fusión entre ambas entidades dará origen a un nuevo banco que alcanzará 10,3% de participación en colocaciones comerciales y 7% en colocaciones totales. “Esto nos posicionará entre los principales actores del sistema financiero chileno”, dijo el presidente de Banco BICE, Luis Felipe Gazitúa, en el comunicado.

Además, prevén que el nuevo banco tendrá un valor económico de más de US$ 2.500 millones, con activos totales por US$ 23.000 millones. Esto con la mira de tener activos totales por US$ 34 mil millones y más de 2,4 millones de clientes.

En sus palabras a los accionistas, el presidente del directorio de Banco Bice, Luis Felipe Gazitúa, destacó que “esta operación es parte de un objetivo mayor que persigue construir el mejor grupo financiero del país y con ello, aportar al desarrollo del mercado de capitales y del país”.

Por su parte, el presidente de Banco Security y gerente general de Bicecorp, Juan Eduardo Correa, dijo que la fusión “permitirá complementar carteras, diversificar las fuentes de fondeo, mejorar el acceso a financiamiento y potenciar la capacidad de inversión de la entidad fusionada”.

Más sobre:NegociosBancaBice

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Exministro Valenzuela dice que su salida del gabinete tiene “cierta racionalidad política” y afirma que posibilidad de lista única era “un espejismo”

Tras Washington DC: Trump apunta a Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores

Carabineros desvincula a dos uniformados de Calama tras dar positivo en un control preventivo de drogas

Carabineros: INDH participa en Consultivo de Generales 2025 de la policía uniformada

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

3.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Exministro Valenzuela dice que su salida del gabinete tiene “cierta racionalidad política” y afirma que posibilidad de lista única era “un espejismo”
Chile

Exministro Valenzuela dice que su salida del gabinete tiene “cierta racionalidad política” y afirma que posibilidad de lista única era “un espejismo”

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores
Negocios

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Inflación, crisis bancaria, autonomía y hasta la dictadura: el relato de Rosanna Costa en el centenario del Banco Central

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez
Tendencias

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

Manuel Pellegrini golpea la mesa e insiste en el mercado del Betis: “Necesitamos plantel para satisfacer a los hinchas”
El Deportivo

Manuel Pellegrini golpea la mesa e insiste en el mercado del Betis: “Necesitamos plantel para satisfacer a los hinchas”

El Betis de Pellegrini vence al Alavés y suma su primer triunfo en LaLiga

La sinceridad de Hugo González tras el empate de Colo Colo ante Palestino: “Hay que rescatar que no se perdió”

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Tras Washington DC: Trump apunta a Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad
Mundo

Tras Washington DC: Trump apunta a Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad

Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con el número dos del Departamento de Justicia

Kilmar Ábrego García, deportado por error y devuelto a EE.UU., es liberado de la cárcel en Tennessee

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo