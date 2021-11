Fiestas de fin de año: 82% de las empresas dice que entregará aguinaldos y 70% de los trabajadores declara estar satisfecho con este beneficio

Todavía falta más de un mes para las festividades de fin de año, pero ya algunas empresas comienzan a pensar en si entregarán o no aguinaldos para sus trabajadores. Y si bien no es una obligación establecida por ley, muchas compañías ya lo adoptaron como una práctica habitual.

Para determinar cómo estará el comportamiento de las empresas este año, Sodexo realizó una encuesta a más de 5.000 personas que pertenecen a unas 364 empresas donde presentan servicios.

De acuerdo al sondeo, el beneficio más entregado es el aguinaldo, ya sea en dinero y/o giftcard. El 82% de las empresas declara que lo entregará este año, la cifra es menor eso sí a los que se entregaba antes de la pandemia, cuando la cifra llegaba al 92%. No obstante, el 70% de los trabajadores declara estar satisfecho o muy satisfecho con este beneficio.

Un punto que resalta el informe es que los beneficios que declaran que entregarán las empresas es mayor al declarado por empleados quienes en un 68% esperan que su empresa le entreguen este beneficio. Debido a esta situación, el informe recomienda “a las empresas comunicar y sincerar los beneficios que entregarán este año para disminuir la incertidumbre de estos tiempos. Todos los beneficios muestran una disminución en comparación a tendencia previa a la pandemia”.

Según la encuesta, el motivo más recurrente de las empresas para entregar aguinaldo es “generar lealtad de los trabajadores y cumplir con un hito importante”. Junto a ello, aparecen otros motivos como cumplir con el convenio colectivo, retribución y fomentar la unión de los equipos.

Otro resultado relevante es que el beneficio con mayor satisfacción es días libres extras a los feriados, sin embargo, sólo un 3% de los trabajadores declara que recibirá el beneficio.

En qué se gasta el aguinaldo

El uso del Aguinaldo recibido en efectivo es principalmente gastado en compras para navidad como la cena o regalos. Un 56% dijo que los trabajadores dijeron que lo usaba para esos fines. Ahora bien, a medida que aumenta el monto recibido, incrementa el uso de este para vacaciones, desviando la materialización en temas navideños.

Mientras que si se entrega gift card, el 60% de los empleados declara usar el beneficio para motivos navideños como la cena y/o comprar regalos. A medida que aumenta el monto, se utiliza en mayor medida para comprar la cena de navidad y regalos.

Según el rango del monto que las empresas proyectan entregar, la valoración positiva de la gift card es mayor a la del dinero en efectivo. Entre los $20.000 y $80.000 –que es el monto más popular de entrega–la valoración por parte de los colaboradores es del 72% si se hace en tarjeta de regalo.

Como contrapartida, sólo un 2% afirmó que no espera recibir ningún beneficio, por debajo el 5% que en 2019 decía no esperar nada. La baja de los colaboradores que creen que no recibirán nada habla de la positiva tendencia que se está teniendo tras casi dos años de pandemia, dice el informe.

“El aguinaldo entregado, por ejemplo, en tarjetas gift card, es altamente valorados por los miembros de una empresa y es un símbolo de reciprocidad que debe existir entre las partes, sobre todo con lo que hemos vivido en estos casi dos años. Esto viene reafirmar el compromiso de uno con el otro”, afirma Francisco Droguett, director de Marketing de Sodexo Beneficios e Incentivos.

Un tema no resuelto es las celebraciones de fin de año. Estas actividades presenciales se vieron fuertemente disminuida por el contexto de pandemia tanto en la declaración de las empresas como usuarios. En el primer caso pasó de 44% a 19%, mientras que en el segundo caso de 20% a 4%.

Asimismo, no se ve un crecimiento significativo de alguna celebración o actividad virtual, ya que sólo un 7% de las empresas dice que lo hará este año y un 3% de los trabajadores la espera. “Nos preocupa de estas respuestas es el tema de las celebraciones de estas fechas, se entiende que eso no se realice de manera presencial por temas sanitarios, pero el no realizar alguna actividad de camaradería virtual ha estado mermando la cultura de las organizaciones. La satisfacción que este tipo de actividades genera en los equipos es muy importante para el clima laboral, por lo que nuestra recomendación es que cuando no se pueda presencialmente, realizar alguna actividad remota, que permita a los colaboradores sentirse parte de un equipo, de la empresa e impregnarse de la cultura de esta”, concluyó Droguett.