FNE acusa “superposición vertical” e inicia investigación por adquisición de Movistar Arena por parte de Live Nation

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación de oficio de la compra del 51% de las acciones de la sociedad matriz del Movistar Arena Santiago por parte de la estadounidense Live Nation Entertainment por la potencial concentración de cadena productiva o de distribución en el mercado de producción de eventos y ticketeras. Esto, dado que Live Nation es dueña de TicketMaster, DG Medios y recientemente Fidelitas -que opera a través de HLR Group- además de la asociación con la firma Be Live Entertainment Group.

Live Nation Entertainment adquirió el pasado 11 de diciembre el control del recinto techado en Parque O’Higgins. Esto fue anunciado a través de un hecho esencial donde la Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario S.A informó de la suscripción entre Fidelitas Entertainment SpA, sociedad matriz de Arena Santiago y que opera a través de HLR Group, por una parte, y Ticketmaster New Ventures Holdings, Inc. por otra, de un contrato de compraventa de acciones por medio del cual TicketMaster adquirió el 51% de las acciones en que se divide el capital de Arena Santiago. “Como resultado de lo anterior se materializó un cambio de control de la sociedad”, reportó la empresa a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Por lo que según el ente fiscalizador, “la operación daría lugar a una superposición vertical entre las actividades de producción de eventos que desarrollaría Live Nation en Chile a través de DG Medios y las que desarrolla Arena Bicentenario en relación con el arriendo del recinto o venue Movistar Arena", se lee en el documento firmado por el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg Pilowsy.

Una “superposición vertical” consiste en la concentración de empresas que operan en distintos eslabones de una misma cadena productiva o de distribución (por ejemplo, un fabricante y su distribuidor).

Adicionalmente, acusa que se produciría un vínculo estructural en común con HLR Group, sociedad coligante de Arena Bicentenario, quien también participa a través de Bizarro en la industria de producción de eventos. Asimismo, Live Nation, a través de Ticketmaster, estaría activa en Chile en el mercado de ticketeras.

En ese sentido, quienes estarían en control del recinto techado para conciertos más grande de Chile serían TicketMaster, la productora DG Medios SpA., ambas por medio de Live Nation, y la firma chilena Be Live Entertainment Group, sociedad entre la familia Hiller y la productora Bizarro, de la propiedad de Producción e Inversiones Aleste Limitada y Sociedad de Inversiones AH Limitada, controlada a su vez por HLR Group SpA.

Frente a esto, la FNE determinó que dicha transacción se trataría de una operación de concentración o fusión en tanto “Ticketmaster, y a través de esta Live Nation, adquirió el control indirecto y exclusivo de Arena Bicentenario, en virtud de la adquisición de participación indirecta del 51% de su capital accionario y en Hideki S.A., sociedad administradora del estacionamiento de Arena Bicentenario”, se lee en el documento.

De igual forma, la FNE recuerda que a día de hoy se mantienen las Medidas de Mitigación que buscan que cualquier controlador de Movistar Arena mantenga “el compromiso de no discriminar arbitrariamente a ninguna productora al momento de solicitar el recinto”. Se trata del segundo recinto techado más grande del país, con una capacidad para más de 15 mil personas.

“Considerando la superposición vertical que genera la operación en los mercados de producción de eventos, de recintos o venues y de ticketeras; que, a su vez, la operación también genera un vínculo estructural entre agentes económicos activos en la producción de eventos; y que las Medidas de Mitigación no abarcan la totalidad de los nuevos vínculos generados en virtud de la operación" es que la Fiscalía “estima necesario ahondar en los posibles efectos para la competencia de la operación” con el objetivo de recabar mayores antecedentes que permitan confirmar o descartar la existencia de posibles infracciones a la libre competencia.