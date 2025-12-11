Gigante Live Nation, dueña de Ticketmaster, toma el control del Movistar Arena en Chile

La multinacional estadounidense de entretenimiento Live Nation Entertainment, una de las mayores productoras de conciertos del mundo y dueña de Ticketmaster, pasará a ser la accionista mayoritaria del Movistar Arena, el mayor recinto techado para eventos masivos del país, tras asociarse con la firma chilena Be Live Entertainment Group, sociedad entre la familia Hiller y la productora Bizarro.

Mediante un hecho esencial enviado por la sociedad concesionaria Arena Bicentenario S.A., razón social de la empresa que tiene la concesión del recinto, informó que sus accionistas, Fidelitas Entertaintment SpA y Fidelitas SpA, suscribieron un contrato de acciones (Share Purchase Agreement) con la sociedad Ticketmaster New Ventures Holding Inc., la que adquirió el 51% de Arena Santiago. “Como resultado de lo anterior se materializó un cambio de control de la sociedad”, reportó la empresa.

Materializado el cambio de control, renunció el actual directorio y asumió uno en representación de los nuevos dueños, donde Daniel Hiller está por los anteriores controladores e ingresaron Oscar Mejías, John Hopmans, Venancio DeCastro y Jason Garner.

Movistar Arena cuenta con una capacidad para 15.000 personas, alberga más de 170 espectáculos al año provenientes de giras de artistas de alcance mundial, regionales y chilenos. Según la propia empresa, recibe a más de un millón de asistentes al año.

“Trabajando en estrecha colaboración con la plana ejecutiva local de Be Live, Live Nation se enfocará en mejorar la experiencia del público, fortalecer las capacidades de producción y ampliar las oportunidades para presentaciones tanto de artistas internacionales como de talento local en el recinto”, agregó.

Dueña de Ticketmaster se queda con el Movistar Arena

Michael Rapino, CEO y presidente de Live Nation, dijo que “Latinoamérica es una de las regiones más vibrantes del mundo en música en vivo, y Chile es una parada fundamental para los artistas en gira por el continente”.

“Asociarnos con Be Live nos permite fortalecer lo que ya funciona, traer espectáculos aún más grandes y seguir impulsando la experiencia de música en vivo para los fans de toda la región”, agregó.

En tanto Daniel Hiller, CEO de Be Live Entertainment Group sostuvo que “la experiencia global de Live Nation, combinada con la profunda conexión del recinto con el público chileno, nos ayudará a seguir entregando experiencias de clase mundial a algunos de los fans más apasionados del planeta.

Be Live Entertainment Group tiene operaciones en Latinoamérica de venue management (Movistar Arena Chile y Colombia), producción de eventos en vivo y festivales (Bizarro) y hospitalidad y servicios de alimentos y bebidas asociados a sus espectáculos (Caba y Vive Snack).

Aunque no fue informado por las empresas, dada la presencia de Live Nation en la industria de los espectáculos en Chile, vía Ticketmaster, la operación podría ser analizada de oficio por la Fiscalía Nacional Económica.

La concesión del recinto, cuyo nombre oficial es “Estadio Techado Parque O’Higgins”, que le pertenece al Estado a través del Ministerio de Obras Públicas, vence el 4 de septiembre de 2026, luego de que en agosto de 2023 se extendiera por dos años el contrato que originalmente vencía el 4 de septiembre de 2024. Esto, debido a que Be Live Entertainment solicitó prolongarla debido a los efectos de la pandemia, que lo mantuvo cerrado por varios meses.

“Durante 2023, la sociedad obtuvo una extensión de la duración de la concesión señalada en el artículo 1.6.6 de las Bases de Licitación en 24 meses, esto es, hasta el 04 de septiembre de 2026. Esto en contraprestación al uso exclusivo del recinto por el Instituto Nacional de Deportes de Chile durante el período comprendido entre el 1 de octubre y el 6 de noviembre de 2023, para la realización de los XIX Juegos Panamericanos y VII Parapanamericanos Santiago 2023″, explicó la empresa en sus estados financieros del año pasado.

¿El nombre Movistar se mantiene?

Esta operación se produce justo en momentos en que la compañía que tiene el contrato de naming right del recinto, Movistar, se encuentra en vías de cambiar de propietario, dado que el grupo español Telefónica, su controlador, la puso en venta.

Las mismas fuentes comentaron que el contrato de denominación sigue vigente, por lo que si un eventual comprador de la operación chilena de Telefónica quisiese cambiar el nombre por su propia marca, lo podría hacer sin problemas. Y si en caso de que fuese, por ejemplo, un fondo de inversión, podría mantenerlo.

El contrato actual con Movistar vence al mismo tiempo que la concesión del recinto, en septiembre del 2026.

Según su sitio web, Movistar Arena se define como un recinto techado multipropósito único en Chile, con capacidad total para unas 15.000 personas. Cuenta con 12.000 butacas numeradas, 3.200 sillas móviles en cancha, 9 suites, 28 boxes y más de 10 configuraciones posibles “que lo convierten en un espacio flexible y adaptable a cualquier tipo de espectáculo”. Su infraestructura incluye un escenario, una cúpula de 50 metros de altura, 44.000 metros cuadrados de superficie total y un diseño que permite evacuar en 16 minutos en formato Full Arena.

Se ubica en el corazón del Parque O’Higgins, con accesos directos a la Autopista Central u con dos estaciones de Metro cercanas: Rondizzoni y Parque O’Higgins y una estación de enlace de servicio de transporte público Red.

De acuerdo a sus estados financieros del 2024, la sociedad concesionaria de esta arena logró ingresos por $14.235 millones ese año, frente a los $12.628 millones del año anterior. Y registró utilidades por $4.213 millones, contra los $3.348 millones del 2023.