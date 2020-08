FNE apunta a bajar umbral de ventas para regular fusiones y adquisiciones debido a crisis

Una de las principales consecuencias que está trayendo la pandemia, son las menores ventas de las compañías. Esto no solo tiene repercusiones para ellas, sino que también la Fiscalía Nacional Económica está teniendo que realizar ajustes.

En la inauguración de un diplomado en la Universidad Finis Terrae, el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, se refirió al asunto. En la instancia, sostuvo que, producto de la pandemia, las ventas de las empresas del país se han reducido sustancialmente, por lo que fusiones o adquisiciones que previo a la crisis habrían sido revisadas por la FNE, podrían ahora quedar fuera, por montos.

Así, lo que están buscando prevenir, es que “operaciones que normalmente hubieran entrado al sistema, que son aquellas que buscamos detectar y que ingresen justamente porque tienen una mayor potencialidad de afectación de los mercados, producto de la baja de las ventas por la pandemia se nos queden fuera del sistema”, sostuvo Riesco. Agregó que “esa es la razón por la cual estamos buscando ajustar los umbrales y es algo que estaremos viendo de aquí a fin de año”.

Sin embargo, fue solo a principios del año pasado que se decidió elevar umbrales que determinan la notificación de operaciones de concentración. La resolución fijó los nuevos umbrales en UF 450.000 en el caso de las ventas individuales y en UF 2.500.000, las ventas conjuntas.

Desafíos de la entidad

En la instancia que participó Ricardo Riesco, también se hizo hincapié en los desafíos de la entidad que lidera. Uno de ellos en el actual contexto es la necesidad de “distinguir en qué asuntos específicos está comprometido el interés general de la colectividad de mayor manera”. De esta forma, dijo, se puede priorizar el trabajo de la institución, el rol que cumplen los estudios de mercado que ella realiza y la detección de oficio respecto de la persecución de carteles con un especial foco en las licitaciones públicas.

Explicó que aunque la delación compensada es una herramienta que “está funcionando con fuerza”, actualmente la fiscalía se encuentra “revisitando” su formulario de solicitud, la petición formal de sus beneficios y la guía publicada en marzo de 2017, para “incentivarla aún más”. En materia de operaciones de concentración, el Fiscal Nacional destacó el trabajo que actualmente desarrollan en relación al reglamento de notificación y en establecer un mejor mecanismo de pre-notificación que busca hacer del proceso uno “aún más colaborativo”.

Al respecto, el Fiscal Nacional Económico advirtió que la FNE “no relajará el fondo, no podemos hacerlo, especialmente cuando se invoque la excepción de empresa en crisis, porque un escenario transitorio como es la pandemia no puede alterar en forma permanente la estructura de los mercados (...) En términos muy simples: no bastará con invocar una crisis producto del Covid-19 para que la fiscalía, sin más, apruebe una fusión que potencialmente tenga efectos anticompetitivos”.

Finalmente, ante la pregunta de si sería conveniente consagrar constitucionalmente a la FNE y a la libre competencia, el Fiscal Nacional señaló que “si una consagracion constitucional de la fiscalía sirve para reforzar su principio de independencia y, sobre todo, eventualmente pudiera reforzar para dotarla de autonomía presupuestaria, creo que sería una buena noticia, no indispensable, pero una buena noticia. Y serviría tambien para consagrar a nivel constitucional de manera explícita los principios que inspiran la libre competencia”.

En otro momento de su presentación, Riesco indicó que “no es de sorprender que se haya sostenido que los abusos empresariales, graficados principalmente en colusiones, fueron una de las causas del estallido social del 18 de octubre de 2019”, afirmando la importancia que deben generar las empresas en la ciudadanía.″