FNE extiende investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por Mountain Capital Partners

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) decidió extender a fase dos el análisis de la operación de concentración entre el grupo MCP, controlador de Valle Nevado y La Parva, y su intención de adquirir una participación decisiva en Andacor, propietario de El Colorado y Farellones.

En un comunicado, la FNE detalló que en la fase uno de la investigación se identificaron riesgos de carácter horizontal unilateral. Estos riesgos podrían traducirse en incrementos en los precios, una posible disminución en la calidad de los servicios y/o un deterioro de otras variables competitivas, como consecuencia de la posible cuasi-monopolización del mercado de entradas para servicios de esquí a nivel local, que abarcaría la Región Metropolitana y sus zonas aledañas.

Además, la FNE indicó que, en dicho mercado, las empresas involucradas resultarían ser competidores cercanos, y que podrían existir barreras para la entrada de nuevos actores.

El grupo MCP es un operador de centros de esquí estadounidense, que ingresó al mercado chileno con la adquisición de control en Valle Nevado el año 2023, y posteriormente adquirió La Parva el año 2024.

Andacor es un operador de centros de esquí chileno, dueño del centro de esquí El Colorado y del centro de montaña Parque Farellones, y operador de las concesiones de los centros de esquí Pillán y Volcán Osorno.