    FNE inicia investigación sobre la adquisición de Sky por parte de Abra: grupo espera visto bueno para noviembre

    El 10 de noviembre del 2025 las partes dieron a conocer un acuerdo, con el cual el conglomerado multinacional absorberá a la aerolínea chilena perteneciente a la familia Paulmann Mast.

    Por 
    Paulina Ortega
     
    Maximiliano Villena
    Stefan Kruijer

    Este lunes la Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio por iniciada la investigación para determinar si aprobar o no la toma de control de Sky Airline por parte del Grupo Abra, el holding dueño de las aerolíneas Avianca y Gol.

    El 10 de noviembre del 2025 las partes dieron a conocer un acuerdo con el cual el conglomerado multinacional absorberá a la aerolínea chilena perteneciente a la familia Paulmann Mast, resolviendo una disyuntiva que las partes venían discutiendo hace meses.

    Este acuerdo se enmarca en una emisión de un bono de Sky Airline por US$ 70 millones, en septiembre de 2021, el cual fue adquirido por Abra Group a través de la sociedad Andes Limited. Este tenía una cláusula que le permitía a Abra convertir la deuda en acciones de la aerolínea chilena, quedándose con el 41% del capital de la chilena.

    Pero Abra quería ser el controlador de Sky, y en cambio, le ofreció al presidente y dueño, Holger Paulmann pasar a la propiedad de Abra. Luego de varias reuniones de negociaciones, lograron llegar a un acuerdo y casi inmediatamente después se presentaron los antecedentes a la FNE.

    El 29 de diciembre la firma declaró incompleta la notificación. Posteriormente, el 13 de enero de este 2026 las partes entregaron los antecedentes restantes y este lunes se declaró completa, y por tanto comenzará a evaluar los posibles riesgos de libre competencia que pueda tener la operación de concentración.

    Según pudo constatar Pulso, el grupo ya ha mantenido varias reuniones con la FNE para exponer la operación mediante la cual Abra Group tomaría el control de Sky Airline.

    Al interior del holding esperan poder cerrar la transacción en un plazo de doce meses contados desde el anuncio.

    En paralelo a la información que se ha entregado a la FNE, Abra también ha llevado adelante el proceso de due diligence en Sky. El análisis no es menor pues de ello depende el porcentaje que la familia Paulmann Mast tendrá finalmente en Abra. Lo que está claro es que será menos del 10%.

    En paralelo, Abra Group está trabajando en su apertura en bolsa en Wall Street. En diciembre del año pasado, anunció que presentó de manera confidencial un borrador de declaración de registro para una Oferta Pública Inicial o IPO (Initial Public Offering).

    Los ejecutivos se encuentran trabajando por completar la documentación y poder cumplir con el anhelo que viene al menos del 2023, año en el que llegó su actual CFO, el chileno Manuel Irarrázaval, con esa misión.

    Una vez cerrado el acuerdo, las marcas y las operaciones de la alianza se mantendrán independientes, una estructura muy similar a la que ya tienen conglomerados como IAG con British Airways, Iberia, Vueling y Aer Lingus; o el grupo Lufthansa, con las marcas Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Lufthansa y Swiss. Esa es una forma para evitar caer en el engorroso proceso de integrar compañías, como lo hizo Latam hace una década al sumar a TAM.

