    Forus, la retailer de los Swett, pone un pie en España

    La cadena estrenó en octubre la primera tienda de la marca de ropa femenina BSoul en Madrid, bajo el formato de franquicia.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Sebastián Swett, presidente de Forus.

    Sin hacer ruido en Chile, pero con una campaña previa de influencers vía TikTok e Instagram en España, la marca de ropa femenina BSoul, perteneciente al grupo de retail chileno Forus, inauguró su primera tienda en formato franquicia en Madrid.

    Esta apertura con la marca de athleisure wear (tendencia de moda que combina prendas deportivas con ropa de calle) es también la primera incursión en el Viejo Continente de Forus, controlado por la familia Swett. La empresa fundada en 1980, que tiene un portafolio de 26 marcas y opera 423 tiendas en Chile, Perú, Colombia, Uruguay y España, destacó este hito en sus estados financieros del 2025.

    El local, abierto en octubre pasado, se ubica en el centro comercial Plaza Norte 2, conocido como “La Cúpula de Madrid”, situado en el barrio residencial y comercial San Sebastián de los Reyes al norte de la capital española. La tienda es del estilo pop up (de corta duración), con lo cual será su tienda online BSoul.es la que permanecerá.

    Según reportó el medio especializado español Modaes en ese momento, Forus pretendía abrir una segunda tienda de BSoul en Madrid y una tercera en Barcelona, además de instalar puntos de venta de El Corte Inglés durante el primer trimestre de 2026.

    El grupo también reveló en sus balances otro hito ocurrido en enero pasado. Ese mes inició sus operaciones su segundo centro de distribución en el parque empresarial Enea, en Pudahuel, que reemplazará al que arrendaba en Lo Espejo. Con una inversión de US$15 millones, menos de lo presupuestado, cuenta con un tamaño operativo de 16.275 metros cuadrados, ampliable a 24 mil m2, en un terreno de 45 mil m2. Posee 25 andenes de carga y descarga, con un sistema de almacenamiento en altura con una capacidad inicial de 30.000 metros cúbicos en cuatro niveles.

    El año pasado, Forus integró a su portafolio las marcas de calzado Crocs, productos de belleza L’Occitane, de moda Parfois y poleras Blue Banana. Introdujo las zapatillas Vans en Colombia y Perú. Y concluyó con la representación exclusiva de las marcas de ropa deportiva Billabong, Element y RVCA en Chile y Perú.

    En 2025, los ingresos de Forus crecieron un 7,4% a $403.758 millones y sus utilidades cayeron 8,7% a $27.642 millones.

