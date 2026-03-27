Francisca Ponce por reestructuración de las Cascadas: queremos “aprovechar mejor las oportunidades a largo plazo”

“Buscamos cerrar una etapa y comenzar a implementar lo que hemos venido construyendo”, señaló al inicio de la junta extraordinaria de accionistas de Oro Blanco, Francisca Ponce, vicepresidente de las sociedades Cascadas.

Durante este viernes las sociedades Oro Blanco, Norte Grande y Potasios llevan a cabo las juntas extraordinarias donde los accionistas votarán la última fase de la fusión de las compañías a través de las cuales Julio Ponce participa en la propiedad de SQM.

En ese contexto, Francisca Ponce señaló que “el propósito sigue siendo el mismo avanzar hacia una estructura societaria más simple y eficiente, donde reduciremos de seis a dos la sociedad que conforman al grupo”.

En esa línea, explicó que “con este modelo queremos proyectarnos de manera responsable y sostenible hacia el futuro, aprovechando mejor las oportunidades de largo plazo”.

“Quiero reafirmar que el propósito central de estas sociedades sigue siendo la inversión en SQM”; enfatizó.

En concreto, los accionistas de Oro Blanco deben votar la absorción de la sociedad Norte Grande y de la filial de la extinta Pampa Calichera, Global Mining.

Cabe recordar que la primera etapa de la reestructuración implicó la fusión por absorción de Pampa Calichera en Oro Blanco; la fusión inversa de Nitratos en su filial Potasios; y la venta de la participación que Potasios mantiene en Pampa Calichera a Norte Grande.

Según las estimaciones de las sociedades Cascadas, todo el proceso terminaría en la última parte del primer semestre de 2026, reestructuración que finalmente dejará a solo a dos de las seis sociedades: Potasios, que tendría el 6,16% de SQM, y Oro Blanco con el 19,39%.