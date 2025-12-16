Francisco Murillo dejará su cargo regional en Sura Asset Management

Francisco Murillo, CEO de Ahorro y Retiro de Sura Asset Management, dejará ese cargo regional a fin de año.

Eso es lo que informó este martes la compañía mediante un comunicado, donde detalló que el ejecutivo que hoy lidera los negocios de administración de fondos de pensiones, dejará la empresa a partir de enero de 2026, “decisión que obedece a su retiro de la vida ejecutiva, luego de más de 40 años de experiencia laboral”.

PEDRO RODRIGUEZ

Murillo asumió en 2013 la presidencia ejecutiva de Sura Asset Management en Chile y en su actual cargo, entre otros hitos, lideró la implementación de las reformas de pensiones de Colombia, Chile, Perú y Uruguay.

En todo caso, luego de su retiro, seguirá como miembro de varios directorios de las empresas de Sura Asset Management en la región, según informó la compañía.

El comunicado también afirma que durante su gestión, Murillo “contribuyó significativamente al fortalecimiento de las capacidades de Sura Asset Management a nivel regional y muy específicamente en Chile, donde lideró desde diferentes roles, el crecimiento de los negocios de pensiones e inversión".

PEDRO RODRIGUEZ

El CEO de Sura Asset Management, Ignacio Calle, agradeció “profundamente el compromiso de Francisco durante este tiempo en la compañía. Sin duda, su sentido humano y liderazgo contribuyeron para la consolidación de Sura Asset Management en América Latina".

Por su parte, Murillo dijo que “ha sido un privilegio ser parte del equipo de Sura Asset Management, y desde ahí haber contribuido al fortalecimiento de los sistemas de pensiones en la región, a la construcción de bienestar financiero para millones de clientes y, al crecimiento del negocio".