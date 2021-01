Funcionarios del INE vuelven a criticar gestión de exdirector

La relación que tuvo el ex director del INE, Guillermo Pattillo con la Asociación de Funcionarios no fue buena. El cambio que quiso implementar no fue bien recibido y la crisis del IPC acentuó aún más esas diferencias.

Ahora con los resultados en la mano del sumario, las críticas hacia su gestión no se dejaron esperar y a través de una declaración pública volvieron a criticar la administración de Pattillo. “Desde una vereda profundamente crítica, que a la luz de los hechos aparentemente se legitiman, define a la administración anterior de nuestro servicio como nefasta, pretendiendo instalar a pie forzado una visión gerencial displicente”.

En la publicación se añade que las resoluciones oficiales “dan cuenta de la inocencia probada de los trabajadores inculpados, no solo los absuelve a ellos, sino que devuelve a los trabajadores de base, a los recolectores de datos, a los analistas de gabinete, a los equipos técnicos, a toda la estructura en general, del prestigio tan groseramente arrebatado por la anterior dirección de nuestro instituto”.

Ante estos hechos, la asociación plantea dos propuesta: “La necesaria reparación a los funcionarios afectados en su honra y patrimonio, quienes no solo deben ser restituidos a sus funciones, sino que además deben ser restituidos en su dignidad”.

Y como segundo punto, “la reflexión respecto de cuán vulnerables son los servicios del Estado, toda vez que el sistema de Alta Dirección Pública permite –a pesar de todo- la instalación política de funcionarios en la testera de nuestras reparticiones”.

Por esta razón, la asociación insta a los funcionarios hoy absueltos, “a seguir las acciones legales contra quienes resulten responsables de haber afectado en su honra, salud mental y patrimonio”.

Subrayan que “debemos pelear unidos para que situaciones como las que los afectaron no vuelvan a repetirse, y los responsables de ello, y de cualquier acto arbitrario que afecte a los servicios públicos, no queden impunes”.