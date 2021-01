Caso IPC: Defensa de Felipe López pide sobreseimiento de causa judicial y evalúa acciones judiciales contra Pattillo

El viernes pasado se conoció la resolución del sumario del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), por el bullado caso IPC.

La investigación determinó absolver al principal sindicado de manipulación del IPC, Felipe López, jefe del departamento de precios, por no lograr acreditar su responsabilidad administrativa de los hechos. Junto a López absolvió también a todos los involucrados en el caso: Alex Jara Valenzuela, José Salazar Nickel, José Jofré González, Cristian Díaz Zúñiga y Orlando Moscott Bruzual.

Ante este nuevo escenario, la defensa de Felipe López ya solicitó el sobreseimiento de la arista penal que lleva adelante el Ministerio Público, la cual, en todo caso, no tuvo mucho avance manteniéndose desformalizada. “Hemos pedido el sobreseimiento definitivo y total del caso, por inocencia y porque además los hechos jamás fueron constitutivos de delito, ni de infracción alguna, ni grave, ni leve. Si no hay responsabilidad alguna en sede administrativa, como se acaba de reconocer en el sumario, mal podría haber responsabilidad en la causa penal”, sostiene el abogado Cristián Arias.

El abogado añade que “el Ministerio Público supeditó su investigación y el ritmo de la misma, a lo que estaba haciendo el INE, lo que determinó que la investigación penal estuvo casi dos años en estado vegetativo, pero perjudicando igualmente a una persona inocente, que igualmente debió soportar la existencia de una investigación abierta”. Si bien todavía no tienen una decisión tomada, la defensa está evaluando presentar una acción judicial contra el exdirector del INE, Guillermo Pattillo por los perjuicios generados.

No obstante subraya que “en este momento estamos estudiando como reinsertarnos en el INE, adecuadamente y de forma tal que se mantenga incólume la presunción de inocencia, y que no signifique ningún menoscabo para Felipe López, dejándolo prácticamente en el mismo punto en que estaba un día antes de esta injusta e infundada acusación promovida por el ex jerarca del INE”.

El diputado PS, Jaime Naranjo presidió la comisión investigadora del caso IPC, la cual resolvió noviembre pasado que la dirección del INE no fue prudente en su accionar. Tras conocer el sumario, el legislador refrenda el trabajo de esa instancia. “Pattillo actuó de manera absolutamente precipitada, sin tener mayores antecedentes. Lo que reflejó esta investigación es justamente eso: la improvisación de él”.

El informe

Entre las principales conclusiones que entrega la investigación se menciona que “la prueba debidamente aportada por el Sr. López Borges ha tenido el mérito suficiente para estimar ajustado su proceder al momento de definir los registros de precios que de acuerdo con su variación debían imputarse por no estar justificados o tener una insuficiente justificación al momento de calcular el IPC de los meses de agosto septiembre y noviembre de 2018”.

Se agrega que “en dicho sentido, de la lectura de los manuales internacionales del IPC, previamente citados y expuestos por los inculpados en sus descargos y pruebas, es posible admitir la realización de procesos de validación de datos atípicos, determinando las variaciones que desde lo macro a lo micro deban ser estudiadas y analizadas considerando el efecto que estas tengan sobre el cálculo del indicador”.

Por ello, “considerando el análisis antes expuesto, ponderando las defensas, pruebas documentales y testimoniales agregadas por los inculpados, las ha estimado suficientes para desvirtuar las conductas reprochadas”, concluye la resolución que aprueba el sumario administrativo y pone fin a la investigación