Ganancias de SAAM se disparan durante el segundo trimestre

SAAM superó con creces su desempeño del segundo trimestre del 2024 con lo que respecta a ganancias. La firma ligada al grupo Luksic dedicada al negocio de remolcadores y logística de carga aérea reportó en la segunda parte del año ganancias por US$ 21,8 millones, aumentando en US$ 12,8 millones respecto al mismo periodo del año anterior (+142%).

La multinacional presente en 12 países de América también reportó ingresos del segundo trimestre que alcanzaron los US$ 154,1 millones, lo que representa un aumento de US$ 10,7 millones (+7%) respecto del mismo período del año anterior.

“Se explica principalmente por el crecimiento de las ventas del segmento de remolcadores (+8%) y logística aérea (+6%)”, dijo ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en su análisis razonado.

Mientras que, el EBITDA aumentó en US$ 3,3 millones (+7%) respecto del segundo trimestre de 2024, alcanzando US$ 50,9 millones, “producto del mejor desempeño de los segmentos remolcadores (+US$ 3,4 millones) y logística aérea (+US$ 541 mil), que fueron parcialmente compensados por una disminución del segmento otros y eliminaciones (-US$ 684 mil)”, explicó.

En los resultados acumulados a junio, SAAM informó utilidades por US$ 40,1 millones, lo que representa un aumento de US$ 9,0 millones respecto del primer semestre de 2024 (+29%).

“La primera mitad del año muestra un buen avance en nuestros ingresos, resultado operacional y Ebitda, gracias a la renovación de contratos y mayores servicios especiales, junto con mejoras en indicadores operacionales”, resumió el gerente general de la compañía, Macario Valdés, vía un comunicado de prensa.

Los ingresos en el semestre llegaron a los US$ 302,1 millones, lo que representa un aumento de US$ 18,5 millones (+7%) respecto al mismo periodo del año anterior, y el el EBITDA aumentó en US$ 10,1 millones (+11%) respecto del primer semestre de 2024, alcanzando US$ 100,3 millones.

Sobre el periodo, la firma también destacó que en julio, SAAM celebró la llegada del primer remolcador eléctrico de Latinoamérica, que ya opera en Puerto Chacabuco y la incorporación de dos nuevos remolcadores a la flota, destinados a Chile y Perú. “Estamos dando un paso relevante en innovación y sostenibilidad y también fortaleciendo nuestra presencia regional”, agregó el ejecutivo