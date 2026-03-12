SUSCRÍBETE
    Gerente general de Metrogas renuncia luego de tres años en el cargo y presidente del directorio también dimite

    En reemplazo de Javier Fernández llegará Marcos Cvjetkovic, quien hasta la fecha se desempeña como gerente de operaciones de Metrogas.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Javier Fernández. Fuente: Memoria Metrogas.

    Metrogas anunció la renuncia de su gerente general, Javier Fernández, quien ocupa el cargo desde enero de 2023 y cuya salida se hará efectiva a partir del 31 de marzo.

    “Sin perjuicio de lo anterior, el señor Fernández continuará en la sociedad hasta el 30 de junio próximo con el objeto de realizar una fluida transición”, precisó la empresa en un hecho esencial notificado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    “Soy economista y he dedicado mis más de 20 años de carrera al sector energético en España, México y Colombia. Hoy en Chile, tengo la oportunidad de liderar el proyecto de Metrogas y con ello apoyar a los desafíos globales del Grupo Naturgy”, dice Fernández en su cuenta de Linkedin.

    En reemplazo del ejecutivo llegará Marcos Cvjetkovic, quien hasta la fecha se desempeña como gerente de operaciones de la compañía. Así, Cvjetkovic asumirá como gerente general el 1 de abril.

    En la foto: Marcos Cvjetkovic, nuevo gerente general de Metrogas

    El nuevo gerente general es ingeniero civil industrial, mención Mecánica, de la Universidad Católica, y cuenta con un MBA de la misma casa de estudios. Posee una trayectoria de 30 años en el sector energético, periodo en el que ha ocupado diversas posiciones de liderazgo en la industria, entre ellas la gerencia general de Gasco Magallanes y Movigas.

    Durante la misma sesión de directorio de la firma ligada a la española Naturgy Energy (60,82%) y Empresas Copec (39,18%), del grupo Angelini, el presidente y director de la empresa distribuidora, Pedro Larrea, presentó su renuncia, la que también se hará efectiva el 31 de marzo.

    Larrea había asumido ambos roles en enero de 2025, luego de la renuncia de José García Sanleandro. Desde marzo de 2024, además, se desempeña como director general de Redes en Naturgy Energy Group.

    “El directorio aprovechó la oportunidad para agradecer y reconocer el gran aporte de los señores Larrea y Fernández, destacando sus logros y su importante contribución a la sociedad”, agregó la firma en el mismo documento.

