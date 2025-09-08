Gigante belga logra meta para declarar exitosa la OPA por Cementos Bío Bío

A días de que se acabe la oferta pública de adquisición (OPA) que lanzó la gigante belga Carmeuse por Cementos Bío Bío (CBB), la firma europea alcanzó el porcentaje necesario para que se declare exitosa la OPA.

Al cierre del mercado del 11 de septiembre, la firma debe comprar al menos 176.156.141 acciones, representativas, aproximadamente, del 66,67% del total de las acciones de CBB. Se trata de un poco más del 64,57% que controlan los accionistas mayoritarios (las familias Briones, Rozas y Stein) y que ya se comprometieron a vender.

Este 8 de septiembre, el porcentaje de aceptación de la oferta llegó a 68,02% del total, un salto significativo respecto al 3% que se reportó al cierre del mercado del viernes en la Bolsa de Santiago.

El salto se explica porque,el viernes en la noche, la corredora de bolsa de BTG Pactual ingresó las órdenes del grupo controlador a la OPA por Cementos Bío Bío.

El monto total de la operación será de US$ 505 millones en caso de concretarse la venta por el 100% de las acciones o un precio de US$ 1,91127 por cada acción.

En el lanzamiento de la OPA la firma europea también había manifestado que un escenario posible es sacar la firma de la cotización en bolsa, pero dependía del porcentaje total que logren adquirir.