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    Gobierno define detalles para el nuevo subsidio al empleo

    El ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo que será un subidio directo a las empresas con trabajadores que tengan un salario mínimo hasta un umbral por definir.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Ministro del Trabajo, Tomás Rau, califica de preocupante tasa de desempleo

    El gobierno tiene un diagnóstico de que el mercado laboral está en una situación compleja. Las cifras del INE del trimestre diciembre-febrero del 2026 mostraron que la tasa de desempleo bajó levemente a 8,3%, mientras que la creación de empleo se desaceleró: se generaron 94.760 nuevos puestos de trabajo en el último año, lo que se traduce en un alza de 1,01% anual, siendo el menor incremento desde mayo-julio del 2025. Con este registro la desocupación completó 38 meses en 8% o más

    En medio de este panorama laboral, es que el gobierno y en particular el ministerio del Trabajo está elaborando una propuesta de un subsidio al empleo formal. El ministro Tomás Rau había señalado en entrevista con El Mercurio que “Estamos trabajando en los detalles, pero hay dos vías: una, es un crédito tributario a las empresas que contraten a esos trabajadores o un subsidio directo a también a las empresas que contraten trabajadores. Es una medida laboral potente”. Pero ahora, en un seminario de Clapes-UC avanzó en algunas definiciones: será un subsidio directo a la empresa que tengan trabajadores con ingresos en torno al salario mínimo.

    “Será un subsidio a la empresa. Por ejemplo, si una empresa paga $539 mil se va a subsidiar un 10% aproximadamente. Estamos trabajando en los parámetros de esa remuneración”, dijo el secretario de Estado,

    Grau agregó que “permitirá a las empresas bajar el costo laboral sobre todo para las pymes”. La idea es que ayude a la mayor cantidad posible para que baje el costo laboral".

    Desde la oposición, al diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Trabajo, Gael Yeomans, afirmó que “este subsidio no viene a crear empleos, sino que más bien entrega recursos a los empleos que ya están. Por lo tanto, no es una solución a la situación de empleos que tiene el país”.

    Asimismo, dijo que “es preocupante, queremos saber cuáles son las medidas que se van a tomar por parte del gobierno para evitar que se reduzcan los salarios que ya se están pagando o que finalmente sea un incentivo para no aumentar los salarios, lo cual va a impactar en la calidad y en las condiciones de vida de las y los trabajadores”.

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