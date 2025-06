Gobierno emplaza a distribuidoras eléctricas a “redoblar esfuerzos” ante nuevo sistema frontal de viento y lluvias

Un claro emplazamiento realizó el gobierno este lunes a las distribuidoras eléctricas del país, de cara al nuevo sistema frontal de abundantes lluvias y viento que afectará a la zona central en los próximos días. En su habitual vocería de los lunes, la ministra (s) Aisén Etcheverry comenzó recordando en su alocución ante los medios que se “avecina una tormenta a partir del jueves” entre las regiones de Coquimbo y Biobío, llamando a la ciudadanía a adoptar medidas de autocuidado.

En esa línea, afirmó que el Plan de Invierno que se inició en enero “considera 12.000 trabajos de mitigación de riesgo, 905 intervenciones por parte del MOP en caminos y obras de infraestructura, más de 1.600 acciones de mantenimiento eléctrico que ha liderado la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)”.

Santiago 9 de junio 2025. La ministra de ciencias y vocera (s) Aisen Etcheverry, realiza un punto de prensa en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Sin embargo, Etchverry agregó que “no basta con las acciones del gobierno y de los ciudadanos” y apuntó directamente a las empresas de distribución eléctrica por asegurar que el suministro del servicio básico se mantenga en forma ininterrumpida.

“Los chilenos y chilenas pagamos por una mantención permanente y continua del suministro eléctrico. Esto es una obligación que tienen las empresas eléctricas ”, afirmó, agregando que ello contempla labores como podas, reparaciones, y el trabajo de cuadrillas.

“En este sentido, el llamado que hacemos a las empresas es a redoblar estos esfuerzos, porque todos sabemos que la lluvia y el viento no son casos fortuitos. Sabemos con anticipación que esto va a ocurrir y, por lo tanto, el llamado es a tomar las acciones preventivas para evitar que tengamos cortes de luz y afectación del servicio, y no esperar a las fiscalizaciones posteriores con las multas, que en realidad no vienen a resolver, sino que a sancionar estas situaciones”, lanzó la vocera (s).

Santiago 5 agosto2024. Funcionarios de Enel Trabajan en la reposición del alumbrado publico en la calle Antupiren en la comuna de Penalolen. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Etcheverry añadió que “como gobierno, y desde liderado por el Ministro de Energía, vamos a estar desplegados haciendo todas las fiscalizaciones correspondientes”.