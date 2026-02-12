SUSCRÍBETE POR $1100
    Gobierno firma nuevo contrato de operación de litio del Salar de Maricunga

    La habilitación del Salar de Maricunga -el segundo salar con la mayor concentración de litio del mundo, después del Salar de Atacama- es fruto de una colaboración público-privada entre Codelco y Río Tinto.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Gobierno firma nuevo contrato de litio. Fuente: Prensa Presidencia.

    Durante esta jornada, el Presidente Gabriel Boric, junto a otras autoridades y representantes locales, encabezó en el Palacio de La Moneda la ceremonia de firma de la actualización del Contrato Especial de Operación de Litio (Ceol) en el Salar de Maricunga, en el marco de la Estrategia Nacional de Litio.

    La habilitación del Salar de Maricunga -el segundo salar con la mayor concentración de litio del mundo, después del Salar de Atacama- es fruto de una colaboración público-privada entre Codelco y Río Tinto.

    El nuevo Ceol incluye aportes para la generación de conocimiento, tecnología e información, así como apoyos a proyectos de inversión entregados a personas jurídicas de derecho privado, además de incentivos a la agregación de valor y aportes al Gobierno Regional de Atacama, municipalidades y comunidades indígenas.

    En la ceremonia, el Presidente destacó que “hoy se están conjugando varias cosas que tienen que ver con cómo entendemos la minería, que es distinto a cómo se entendió la minería en el siglo XX. Porque, por un lado, estamos conscientes de que acá hay una riqueza importante que va a financiar hospitales, carreteras, mejoras en la educación, proyectos de innovación. Y eso, al final del día, le hace muy bien a Chile y es riqueza que, además, la gente común y corriente va a ver en sus territorios, como lo que hemos hecho a propósito del cobre con la Ley del Royalty”.

    Gobierno firma nuevo contrato de litio. Fuente: Prensa Presidencia.

    El mandatario resaltó también la importancia del “cuidado y respeto del medio ambiente y las comunidades, que estas políticas se hagan con diálogo”, y que “el litio, también el cobre, son minerales fundamentales para la transición energética que obligatoriamente tiene que hacer el mundo, si está en juego nuestra propia existencia. No es una cuestión menor. Es una minería que tiene un sentido muy profundo. Y estamos generando conocimiento y valor desde Chile, con su empresa estatal Codelco”.

    La actualización de este contrato, que contó con la realización de una consulta indígena, contempla un comité de gobernanza, instancia para abordar las temáticas relativas a los derechos de las comunidades.

    Producción de litio en Maricunga

    Durante la primera fase del proyecto, a partir de 2030, se estima que la producción será de 15 mil a 20 mil toneladas anuales de LCE (carbonato de litio equivalente) con técnica de evaporación. En tanto, desde 2033, en le marco de la segunda fase, se estima que la producción alcance las 55 mil toneladas de LCE con tecnologías de extracción directa.

    En la ceremonia, la ministra de Minería, Aurora Williams, enfatizó que “con una mirada amplia que recoge los desafíos de la minería global para construir una industria responsable y vinculada a los territorios, en abril de 2023, el Presidente presentó al país la Estrategia Nacional de Litio. Bajo estos estándares de sostenibilidad, el Estado de Chile actualizó el contrato otorgado a Codelco a su proyecto en Maricunga, posibilitando firmar esta mañana el segundo Ceol en el marco de la estrategia, con un compromiso claro de articular una alianza público-privada que hará posible aumentar de modo significativo la producción de litio”.

    Por su parte, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, profundizó que “este Ceol nos permite consolidar un proyecto integrado de mayor escala en Maricunga, con reglas modernas de gobernanza y una relación fluida con las comunidades. Avanzamos con sentido de urgencia y con estándares que resguardan el medioambiente y el desarrollo del territorio”.

