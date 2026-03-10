Gobierno ingresa a tramitación en Contraloría decreto que fija requisitos del contrato de operación de litio en Laguna Verde

El Ministerio de Minería ingresó a la Contraloría General de la República (CGR), en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, el decreto supremo que fija requisitos y condiciones del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) para Laguna Verde.

Con este, el Ministerio de Minería suma 10 decretos en tramitación en la CGR que permitirán habilitar proyectos en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

“De esta manera, se avanza para materializar los proyectos liderados por el consorcio Codelco Quiborax, en Salar de Ascotán; el consorcio conformado por Wealth Minerals y Coal India Limited, a través de la filial Kuska Minerals, en Salar de Ollagüe; la empresa Llamara Group, en Quillagua Norte; el consorcio integrado por Sociedad Minera Aspromin SpA, Wealth Minerals Chile SpA, Inversiones Valeska Minerals SpA y Alto Exploradora SpA, en Quillagua Este; la empresa Quiborax, en Planta El Águila; y el consorcio conformado mayoritariamente por CleanTech Lithium, en Laguna Verde“, informaron desde la cartera en un comunicado.

A estos proyectos se suman otros cuatro, los cuales serán adjudicados por medio de licitaciones públicas nacionales e internacionales en los Salares Agua Amarga y Piedra Parada, y los sectores de Quillagua Sur e Hilaricos.

La ministra de Minería, Aurora Williams, valoró la presencia de nuevos actores en la industria afirmando que “esta industria requiere de profundización y continuidad del camino ya recorrido, para acelerar la maduración de proyectos y capacidades que permitan que Chile siga creciendo junto a una industria sostenible, con valor agregado y legitimidad territorial”.