Gobierno oficializa a Domingo Rojas como nuevo director del SAG

Domingo Rojas asume como director del SAG. En la imagen, junto al ministro Jaime Campos.

“El Presidente de la República, José Antonio Kast, ha designado como nuevo director nacional de @sagchile a Domingo Rojas Phillipi”.

Con estas palabras, el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informaron oficialmente, a través de redes sociales, la designación de Domingo Rojas como el nuevo director nacional del SAG, haciendo uso de una de las doce “balas de plata”.

Rojas es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica y magíster en Dirección Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez, especializado en gestión de negocios, con más de 15 años de experiencia en el sector público como privado, escribieron en el mismo post.

También fue jefe de Gabinete y subdirector de Operaciones del Servicio Agrícola y Ganadero entre 2018 y 2022, además de encabezar distintas jefaturas de dicho servicio entre 2011 y 2014.

Anteriormente, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, ya había señalado que el presidente Kast designaría este cargo directamente y no a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

“Le deseamos mucho éxito en su gestión”, finaliza el escrito compartido por Instagram.

El concepto “bala de plata” alude a una herramienta contemplada en la Ley N° 19.882, que regula la Alta Dirección Pública, y que permite al Presidente de la República nombrar directamente hasta 12 jefes de servicio en el inicio de su mandato, sin pasar por concurso público.