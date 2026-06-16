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    Gobierno propone mesa técnica para discusión de proyecto que regulariza sitios de apuestas online

    Pese a que el ministro Quiroz no pudo asistir a la comisión de Economía del Senado, propuso formar un equipo de asesores de la Cámara Alta y del ministerio para presentar indicaciones a la iniciativa en cuestión. La Superintendencia de Casinos adelantó que está a favor de regularizar las plataformas.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    ¿Son legales los casinos online en Chile en 2026?

    La comisión de Economía del Senado abordó este martes la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que habilita el cobro de contribuciones a operadores de juegos de azar aún si no poseen domicilio en Chile, en el contexto de la tramitación del proyecto que busca regularizar estas plataformas.

    A la sesión asistió el superintendente (s) de Casinos de Juego, Eduardo Cáceres, para exponer aspectos relevantes sobre la resolución y el trabajo realizado por la Superintendencia.

    También estaba invitado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aunque se excusó por choque de agenda. No obstante, el senador Gastón Saavedra explicó que el secretario de estado se comunicó para explicar cómo se procederá con la legislación.

    “Nos propuso instalar una mesa técnica para resolver los cambios que nosotros estamos proponiendo y los que ellos harán. Hay que recordar que este proyecto viene de la administración anterior. La idea es constituir esta mesa entre nuestros asesores y los del ministerio, y tras eso fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones”, comentó Saavedra, presidente de la comisión de Economía.

    Senador Gastón Saavedra (PS) ADRIAN AYLWIN/ATON CHILE

    La legislación vigente establece que cualquier casino de juegos de azar y/o apuestas físico u online es de naturaleza ilícita, ya que debe existir una ley explícita que los autorice y regule.

    Sólo se encuentran reguladas la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción, los Hipódromos por la Ley N°4.566 y los casinos de juego regulados por la Ley Nº19.995.

    Según datos presentados por el superintendente Cáceres, desde 2018 a la fecha la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ha presentado 123 denuncias vinculadas a 262 plataformas de juegos de azar en línea. Al respecto, dijo que la posición de la SCJ está por “avanzar en la regulación del juego en línea”.

    “Nos va a permitir el resguardo de la fe pública, el aumento de la recaudación fiscal y otros puntos que son mucho más críticos que tienen que ver con transparentar los orígenes y los destinos de los recursos que se obtienen a través de esta actividad y combatir el lavado de activos”, declaró.

    De momento, la comisión decidió oficiar al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y al Instituto Nacional del Deporte (IND) para explicar el hecho de que casinos de apuestas online ilícitos patrocinen programas de televisión y clubes deportivos.

    Más sobre:Casinosapuestasapuestas onlineSII

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