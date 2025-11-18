Gobierno solicita renuncia del director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear

El Ministerio de Energía informó este martes que el gobierno solicitó la renuncia de Luis Huerta Torchio como director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN).

Precisó que la renuncia se concretó el 12 de noviembre y en su reemplazo asumió, en calidad de subrogante, Richard González Zúñiga, que hasta ese día se desempeñaba como jefe de la División de Producción y Servicios de la CCHEN.

La subrogancia se regirá por lo establecido en el decreto exento N°100 de fecha 10 de mayo de 2024, del Ministerio de Energía, agregó.

Alta Dirección Pública

En mayo de 2023 Huerta fue nombrado el Presidente Gabriel Boric como nuevo director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), tras el proceso de concurso de Alta Dirección Pública.

Luis Huerta es licenciado en Física de la Pontificia Universidad Católica, y doctor en Ciencias Exactas, mención Física de la misma casa de estudios superiores.

Durante su trayectoria ha ejercido como vicerrector académico y director del Programa de Doctorado de la Universidad de Talca, como director de Estudios de la Fundación Tiempos Nuevos y director científico del Museo Interactivo Mirador.

En marzo de 2020 fue nombrado, por concurso de Alta Dirección Pública, como jefe de la División de Investigación y Aplicaciones Nucleares de la CCHEN, y desde mayo del 2022 se desempeñó como director ejecutivo subrogante de la institución, hasta que fue nombrado oficialmente en el cargo en may o de 2023.