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    Gonzalo Sanhueza se mantiene como presidente de Empresas Iansa

    Empresas Iansa eligió directorio para un nuevo periodo en el contexto de que en marzo de este año se declaró exitosa la OPA de los nuevos controladores.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Gonzalo Sanhueza se mantiene como presidente de Empresas Iansa MARIO TELLEZ

    Gonzalo Sanhueza fue ratificado como presidente de Empresas Iansa, un cargo al que llegó en 2020 y en el que se mantiene en medio de los últimos cambios de propiedad de la empresa.

    En junio de 2025, ED&F Man Chile Holdings, propietaria en aquel momento de Empresas Iansa y Campos Chilenos, alcanzó un acuerdo con Hartree Partners para la venta de la firma. Luego, los nuevos dueños lanzaron una Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Iansa y su matriz, y que se declaró exitosa a inicios de marzo.

    Ante este contexto, Empresas Iansa realizó su junta anual de accionistas, donde eligió al directorio para un nuevo periodo. Así, el socio de Econsult fue elegido como presidente. El economista que participó de la campaña presidencial de Evelyn Matthei llegó al directorio de Empresas Iansa en 2016 y en 2019 había asumido como vicepresidente.

    En los cambios, el estadounidense Scott Levy pasó a ser el nuevo vicepresidente del directorio. Levy había llegado a la firma en mayo de 2025 tras el arribo de Hartree a la propiedad de la empresa. Así, Alejandro Leay deja de ser vicepresidente de la firma, cargo que había asumido en junio del 2025.

    Oliver Merison, también en representación de Hartree Partners, se mantiene en el directorio luego de su llegada en abril del año pasado.

    Otro extranjero que se suma al directorio de Empresas Iansa es Andrés Galindo.

    Por otro lado, Melvin Wenger Weber vuelve a la firma, quien dejó Empresas Iansa luego de la venta a Hartree Partners. Wenger había renunciado al directorio que llegó en 2021 a mediados del 2025. Desde 2018 a 2021 se había desempeñado como director de finanzas de la firma (CFO).

    Según su LinkedIn, Wenger seguía como CFO de la división global de café de ED&F Man.

    Con la nueva mesa del directorio también se concreta la salida de Octavio Bofill, quien llegó en julio de 2025 a la empresa.

    Más sobre:EjecutivosGonzalo SanhuezaEmpresas Iansa

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