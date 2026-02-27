OPA por Iansa: a cuatro días del término del plazo el 26% de los minoritarios ha aceptado la oferta

El próximo martes 3 de febrero finaliza el plazo de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) lanzada por el controlador de Iansa y la holding Campos Chilenos para hacerse de la totalidad de las acciones de ambas compañías.

Fue en junio de 2025 cuando los controladores de ED&F Man Chile Holdins, propietaria de Empresas Iansa y Campos Chilenos, alcanzaron un acuerdo con Hartree Partners para la venta de la compañía. Junto con ello, se informó en la oportunidad que el nuevo controlador lanzaría una OPA por la totalidad de los títulos de ambas sociedades que no son controladas por ED&F Man Chile.

Y el 1 de febrero se cumplió el compromiso al anunciar la oferta para adquirir el 100% de las acciones de ambas compañías.

En el caso de Iansa, el controlador posee el 93,37% a través de las sociedades ED&F Man que detenta el 50,99%, y de Campos Chilenos que posee el 42,74%. En el caso de Campos Chilenos, posee directamente el 97,37%. En ambos casos, el porcentaje que la sociedad ED&F Man busca adquirir es 6,27%.

Según datos de la Bolsa de Santiago, para el jueves por la noche el porcentaje de minoritarios de Iansa que había aceptado la oferta equivalía al 26%, lo que implica que un 1,6% del capital social concurriría a la OPA. En el caso de Campos Chilenos, el porcentaje del free float que había aceptado era de 23%, equivalente al 1,5% del capital de la compañía.

En esta última sociedad, según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), existen 704 accionistas, mientras que en Iansa suman 14.417.

El premio por control

Según el prospecto publicado por las bolsas de valores, el oferente junto a su controlador, tienen “la intención de iniciar un proceso de revisión estratégica de las distintas unidades operativas. Los resultados de dicho proceso podrían incluir ajustes en la estrategia de la sociedad, su estructura de capital, su gobierno corporativo, así como eventuales desinversiones de unidades de negocio, liquidación de unidades de negocio o desvalorización de unidades de negocio”.

En el caso de Campos Chilenos, el monto total de la operación asciende a U$65.332.893, asumiendo que el 100% de las acciones de la sociedad fueran vendidas en la oferta. Esto implica un precio a pagar de US$0,06989 por título.

El precio implica un premio de control que asciende a “un 3,1%, considerando un precio de mercado de cada acción de $58,17, calculado conforme lo señalado en el artículo 199 de la Ley de Mercado de Valores, teniendo como fecha en que se efectuaría la adquisición de las Acciones el día 6 de marzo de 2026″, dice el prospecto.

En el caso de Iansa, el precio a pagar por papel llega a US$0,04892 por acción, lo que implica un premio de control de 34,7%.

Esto significa que el monto total de la operación, en el caso de Iansa, asciende a US$194.891.745, asumiendo que el 100% de las acciones fueran vendidas en la oferta.

Ambas OPAs implican un desembolso total de US$260.224.638.

La oferta, lanzada al mercado el pasado 2 de febrero, vence el próximo martes 3 de marzo. BTG Pactual es la entidad encargada de gestionar la OPA.