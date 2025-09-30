SUSCRÍBETE
Google pagará unos US$ 24,5 millones para resolver la demanda de Trump por su expulsión de YouTube en 2021

Por 
Europa Press
Google pagará US$ 24,5 millones para resolver una demanda presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que suspendiera su canal de la plataforma de vídeos YouTube tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Según un documento judicial revelado este lunes y del que se ha hecho eco la agencia de noticias Bloomberg, la compañía ha acordado con el mandatario un pago de US$ 22 millones para la “construcción del Salón de Baile Estatal de la Casa Blanca”, mientras que el resto de la indemnización irá a parar a otros demandantes que se unieron a las reclamaciones de Trump, como la organización sin ánimo de lucro Unión Conservadora Estadounidense.

Se trata del tercer gigante tecnológico en llegar a un pacto de este tipo con el inquilino de la Casa Blanca, después de que Facebook, propiedad de Meta, y Twitter, ahora X, también suspendieran las cuentas de Trump en sus plataformas alegando que sus publicaciones podían incitar a la violencia durante los disturbios de principios de 2021.

Así, la primera de ellas acordó en enero de este año resolver la demanda de Trump con una indemnización de US$ 25 millones y un mes más tarde, la compañía propiedad de su entonces asesor Elon Musk aceptó un pago de US$ 10 millones.

